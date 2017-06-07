Фонд капитального ремонта проводит встречи с собственниками многоквартирных домов

В Якутске состоялась первая выездная встреча в рамках федерального «Школа грамотного потребителя» представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов с управляющими компаниями, ТСЖ и собственниками многоквартирных домов города Якутска Сайсарского округа. Представители Фонда подробно рассказали жителям многоэтажек об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об актуализации программы капитального ремонта. Основной темой разговора стало проведение Фондом капремонта акции «Прощеные дни».

Для подробного разъяснения всех вопросов населения о капитальном ремонте многоквартирных домов специалисты Фонда планируют встретиться с собственниками многоквартирных домов, представителями управляющих компаний и ТСЖ во всех округах столицы республики.

«Опыт показал, что при личном общении с гражданами выстраивается понимание о деятельности Фонда и всех нюансах проведения капитального ремонта в многоквартирном доме. Поэтому сегодня все вопросы о проведении капитального ремонта, порядке включения домов в списки для проведения капитального ремонта, начисляемых взносах за капитальный ремонт, о том, где собственники могут получить сведения о состоянии фонда капремонта своего дома – эти и многие другие вопросы собственники смогут задать лично представителям Фонда», — рассказала Татьяна Шигапова — заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).

Фонд приглашает принять участие в диалоге всех собственников помещений в многоквартирных домах и их представителей. Уже запланировано 8 встреч в городе Якутске. До конца июня представители Фонда планируют провести встречи во всех округах и пригородах Якутска.

График проведения выездных мероприятий будет опубликован на сайте некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).

По вопросам участия в информационных мероприятиях собственникам необходимо обращаться в управляющие компании и ТСЖ.