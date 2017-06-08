Фонд капитального ремонта провел выездную встречу в Автодорожном округе

7 июня в Автодорожном округе города Якутска в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» прошла встреча управляющими компаниями, ТСЖ и собственниками многоквартирных домов, на которую были также приглашены представители Департамента жилищных отношений, Службы эксплуатации городского хозяйства, Расчётного биллингового центра, Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия), управа Автодорожного округа. Встреча организована Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).

Специалисты Фонда капремонта во главе с Татьяной Шигаповой — заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов обсудили вопросы реализации программы капитального ремонта на территории Автодорожного округа, в частности, механизмы и принципы формирования долгосрочной программы и краткосрочных планов капитального ремонта индивидуально по муниципальным образованиям, оплаты взносов на капремонт, обсудили проблемные вопросы взаимодействия с подрядными организациями при проведении капремонта домов. Многие вопросы жителей были решены непосредственно на встрече.

Представители Фонда в очередной раз отметили тот факт, что уровень собираемости взносов на капремонт напрямую влияет на количество многоквартирных домов, вносимых в краткосрочные планы капремонта муниципальных образований.

Татьяна Шигапова в своем выступлении отметила: «Слаженная совместная работа и хорошие партнерские отношения, достигнутые между представителями администрации, регоператора, управляющими компаниями и самими жильцами позволило выполнить все запланированные на прошлый год работы в срок и с высоким качеством».