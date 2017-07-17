Фонд капитального ремонта отвечает на вопросы собственников

Здравствуйте! Наш дом находится на счете регионального оператора, подскажите, как перейти на индивидуальный счет дома? Какие для этого нужны документы? Копырина Мария Михайловна.

Для того чтобы перейти на специальный счет дома, необходимо на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома (порядок проведения собрания закреплен в ст. 44-48 ЖК РФ) принять решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта и направить в адрес регионального оператора протокол, в котором должна быть указана следующая информация (ст. 44, п. 3.1. ст. 175, ст. 176 ЖК РФ):

— решение собственников помещений многоквартирного дома о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда на специальном счете;

— размер ежемесячного взноса на капремонт (он может быть больше или равен минимальному размеру взноса);

— перечень работ по капремонту (он может быть больше, чем в программе/при увеличении размера взноса);

— сроки проведения капитального ремонта (могут быть установлены более ранние, чем в региональной программе/при увеличении размера взноса);

— владелец специального счета (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая компания);

— наименование кредитной организации (или банка), где будет открыт специальный счет (Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, на своем официальном сайте: http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp); возможно оставить выбор банка на усмотрение регионального оператора;

— наименование организации, уполномоченной оказывать услуги по представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, определение порядка представления платежных документов и размер расходов, связанных с представлением платежных документов, определение условий оплаты данных услуг;

— лицо, которое, уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Необходимо учитывать, что изменение способа формирования фонда возможно только после того, как собственники помещений данного дома погасят задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту, если они уже были проведены в рамках региональной программы.

Решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта вступает в силу через 6 месяцев после направления протокола региональному оператору. Региональный оператор в течение 5 рабочих дней после вступления решения в силу перечислит накопленные средства на специальный счет, который должен быть открыт владельцем заблаговременно (за 1-2 месяца).

Подробную информацию о переходе на специальный счет можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Якутск, улица Октябрьская 20/1а. Образцы документов для перехода на спецсчет вы можете посмотреть на сайте Фонда капитального многоквартирных домов Республики Саха(Якутия) http://fondkr.ru/ .