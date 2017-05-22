Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии соболезнует

Ушел из жизни Александр Афанасьевич Романов – председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член Попечительского Совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, человек, которого всегда отличали искреннее внимание к людям, огромная трудоспособность, глубокое знание своего дела и большой жизненный оптимизм.

Коллеги и подчиненные навсегда запомнят этого опытного и мудрого руководителя, отзывчивого человека. Мы скорбим по поводу безвременной кончины Александра Афанасьевича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)