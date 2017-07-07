Флот ЛОРП к арктической навигации готов

На радио-совещании с участием подразделений, филиалов и судов, находящихся в рейсе, состоявшемся 6 июля в ОАО «ЛОРП» подведены итоги навигации за второй квартал текущего года и поставлены задачи на Арктическую навигацию.

Открыл совещание генеральный директор Сергей Ларионов. Он вкратце рассказал о том, что перевозка грузов за отчетный период перевыполнена и прошла с опережением показателей прошлого года. Сергей Александрович констатировал, что в этом году срыв уровней гарантированных глубин на верхней Лене наступил раньше, чем в прошлом году: «Мы думали, что пик мелководья был в 2016-м, однако, в нынешнюю навигацию оно установилось на два дня раньше. По этой причине мы потеряли провозную способность, тем не менее, запланированные объемы нам удалось выполнить. Продолжаем работать в таком же темпе, и усиленно готовимся к перевозке грузов в арктические пункты назначения» — обратился он к руководителям судоходных участков и капитанов теплоходов, которые сейчас бороздят по Лене, выполняя главную задачу Пароходства.

Заместитель генерального директора по безопасности судоходства – начальник службы безопасности судовождения Валерий Степанов заострил внимание присутствующих на том, что в этом году Арктическая навигация может начаться раньше, чем обычно: «Необходимо всем устранить имеющиеся недочеты до начала завоза грузов в северные районы» -резюмировал он.

По итогам плановых проверок со стороны Роспотребнадзора, Росприроднадзора больших замечаний не зафиксировано: «Наше предприятие подготовилось к навигации на отлично» — сказал заместитель главного инженера по производственной безопасности Евгений Кейсевич.

В настоящее время на судах «река-море» плавания Пароходством проводится оснащение спутниковой связью, что позволит судам, проходящим арктическое побережье, находиться в бесперебойной связи –сообщил начальник технического управления связи, радионавигации и информатизации Валерий Греб.

В свою очередь, начальник управления эксплуатации флота Юрий Бадин отметил, несмотря на то, что с 2013 года природа испытывает речников на прочность, экипажи каждый год показывают достойную работу. Навигация во втором квартале на верхней Лене также прошла успешно.

Далее руководители судоходных участков и филиалов предприятия рассказали о текущем состоянии дел. Если в Киренске и Осетрово – единственная проблема – это отсутствие гарантированных глубин, то на Белой Горе флот простаивает из-за быстрого течения воды и больших глубин. По словам старожил Белой Горы, так много воды в последний раз было в 1985 году.

Флот и экипажи продолжают работу по завозу грузов. Впереди – Арктическая навигация. Задача Пароходства выполнить весь заявленный объем беспрепятственно и безаварийно.