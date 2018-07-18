Флот ЛОРПа готов выйти в рейсы на Арктическое побережье

Предстоит доставить около 300 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения северных районов Республики Саха (Якутия). В основном, — это топливно-энергетические ресурсы для нужд ГУП «ЖКХ».

Началась отгрузка каменного угля с шахты Джебарики-Хая для дальнейшей доставки в пункты р.Яна. На флоте находится 20 тысяч тонн. Первые три теплохода типа «Сибирский», у которых на борту 8 тысяч тонн топлива, следуют вниз по реке Лена.

К открытию судоходства на морском переходе, они пойдут в устьевой участок реки Лена на Быков Мыс. Дальнейшее движение определит ледовая обстановка в Янском заливе.