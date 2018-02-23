«Флаги Наших отцов» или территория последних романтиков

Не исчезли кое-где в Якутске баннеры с премьерного показа фильма «Территория». Пролетело три года, как по российским экранам прошел этот фильм, посвященный самоотверженному труду поколения послевоенных геологов-изыскателей. По-особому проникаешься сюжетом этого фильма, когда вспоминаешь отца и наше детство 80-х, слегка затронутое полевыми исследованиями мерзлых грунтов на просторах Якутии. Вьючные ящики с нехитрым скарбом таежных изыскателей, запах полевой одежды, пропитанной потом, костром и запахом тайги. Колючая щетина на подбородке — такими вспоминаем наших отцов, приезжавших темными, дождливыми осенними вечерами с очередного летнего полевого сезона.

Влюбленный в одноименный куваевский роман, режиссер Александр МЕЛЬНИК смог тепло распорядиться материалом, оставив чистый образ поколения романтиков, грезивших о звездных меридианах и не забывавших за бытовой неустроенностью и рабочим напряжением, главные жизненные ориентиры. Так в советские годы жила и «Мерзлотка» — академическая деревня, расположенная на живописной окраине столицы, так видимо жили и другие дворы 70-х — 80-х Якутского научного центра. Грустно сознавать, что страны героев-романтиков нет и все, что нам осталось — смотреть фильмы о трудовых подвигах наших отцов в космосе, спорте и таежных маршрутах. Сегодня о той эпохе напоминают черно-белые фотографии с веселыми лицами еще молодых мерзлотоведов и геологов.







Сегодня исполняется 40 дней как не стало моего отца — ПУДОВА Григория Григорьевича, ведущего инженера лаборатории региональной геокриологии и криолитологии Института Мерзлотоведения СО РАН имени П. И. Мельникова, ветерана труда, Заслуженного ветерана Сибирского отделения АН СССР, переселенца Чурапчинского района. В институте отец проработал более 40-х лет. Занимая инженерные должности, неоднократно возглавлял экспедиционные отряды, был соисполнителем научно-исследовательских работ, проводившихся с решением непростых задач региональной геокриологии и криолитологии. В те бурные годы индустриализации республики и освоения ископаемых месторождений, инженерные исследования мерзлотных грунтов стали обязательной процедурой. Тогда все это было впервые. Строились стратегические для страны объекты на территории многолетней мерзлоты. Для нас привычным был оборот — «на территории вечной мерзлоты»! Конечно, соизмеряя возраст геологическими масштабами, далеко не вечной! Человек и сама природа максимально укорачивают срок ее жизни. Предстали воочию последствия деградации мерзлотного покрывала республики от антропогенной нагрузки и изменения климата. Востребованность в мерзлотном прогнозе и технологиях предупреждения техногенных катастроф возрастет. Вызов, который бросает природа человеку на Севере и в Арктике в связи со второй волной индустриализации в непростых условиях транзитивного климата и возрастающей техногенной нагрузки, таит в себе потенциал роста потребности в теоретических и инженерных заделах, которые осуществлены уходящим поколением мерзлотоведов.

Григорий Григорьевич Пудов являлся одним из первых специалистов, кто внёс важный вклад в становление и развитие основанной Евгением Марковичем Катасоновым первой в Сибири криолитологической школы.









Много сил, умений, организаторских способностей и здоровья отец отдал непосредственному участию в проведении экспедиционных и камеральных мерзлотно-литологических исследований. В сложнейших зимних условиях Анабарского Севера ему пришлось документировать глубокие 19-ти метровые шурфы, используя веревочную лестницу. Это происходило на Эбеляхском месторождении россыпных алмазов, где он впервые близко познакомился с самыми северными в мире якутскими алмазами, осуществляя мерзлотные съемки вместе с Виктором Куницким, чьи записи мы использовали в этом рассказе.

Северная точка его экспедиционного маршрута – акватория Ванькиной Губы с россыпным месторождением олова в восточной части моря Лаптевых. Там, вместе с геологами Янской РГТУ впервые проведены мерзлотно-геологические изыскания. Данные, полученные тогда Григорием Пудовым и сделанные на их основе выводы, представляют сейчас большой интерес для геологов и разведчиков месторождений, изучающих «морскую мерзлоту» на шельфе Северного Ледовитого океана.

Вместе с сотрудниками родной лаборатории он внёс вклад в сбор, обработку и обобщение первичных данных о составе, криогенном строении и льдистости мёрзлых толщ горных пород. С коллегами отец стал соавтором научных отчётов, статей, монографий. При его непосредственном участии были получены научные факты, позволившие обосновать научное представление о парасингенезе и парасингенетических отложениях, что стало актуальным вкладом в познание процессов осадочного породообразования в криолитозоне.

Середина и конец 80-х ознаменовались дорогостоящими хоздоговорными исследованиями мерзлотоведов. Сотрудники института приняли непосредственное участие в проведении мерзлотно-грунтовых изысканий для проектирования ряда важнейших объектов сельского хозяйства, гражданского строительства, авиационного и железнодорожного транспорта. На проведенном исследовательском фундаменте, стало возможным построить с существенным экономическим эффектом новые модернизированные полосы аэропортов в поселках Маган, Нюрба, Чурапча и г. Олекминска, где инженер Г. Г. Пудов был ответственным исполнителем и начальником отряда. Для социально-экономического благосостояния республики являлись насущными исследования и по теме прогноза деформаций пахотных угодий по заказу Минсельхоза.





За время работы в институте Григорий Пудов награжден почетными грамотами и дипломами разных достоинств. В 1984 году отец стал Ветераном труда, Заслуженным ветераном Сибирского отделения АН СССР, а в 2007 году был награждён почётным знаком «Серебряная сигма» за многолетний творческий труд, большой вклад в развитие науки и в связи с 50-летием Сибирского отделения Российской академии наук. В 2012 году награждён Советом ветеранов города Якутска юбилейной медалью «380 лет городу Якутску».







Уже будучи больным, ему удалось написать вместе с моей мамой, биографическое издание «Аар тай5ам алгыстаах аартыгынан», где он отразил в краткой, но яркой документально-художественной форме свои воспоминания, былые маршруты, дела и заботы, родных и знакомых людей, радости и печали. Так, преодолев тяжелейшие четырехлетние испытания чурапчинского переселения в самом голодающем Кобяйском районе, где погибли от холода, голода и болезней 793 человека, из них 308 детей, он смог вынести тягу к жизни, свету и одухотворяющему началу искусства. Напомним, в годы войны в принудительном порядке из-за многолетней засухи переселили пятитысячное население 41 колхоза в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы. С 16 964 населения района в 1939 году в 1943 году осталось 7 939. Переселению подлежали все работающие и члены их семей независимо от возраста. В конце сентября 1942 года было разрешено взять в дорогу каждому не больше 16 кг вещей с продуктами.

Песня с этих времен стала для него компенсатором страданий и печалей, стимулом к счастливой жизни. Лишившись в 1944 году на фронте отца, он так и не узнал тепло и уют домашнего очага, обретя позже в своей семье и коллегах по работе, которые как один пришли проводить его в последний путь. Наша семья благодарна им за это!





Песня в хоровом коллективе «Возрождение» института Мерзлотоведения сопровождала его несколько десятилетий — счастливых, наполненных творчеством вечеров и праздничных капустников. Тяга к народной песне перетягивала. Видимо сказались прослушанные в детстве музыкальные радиопередачи, сформировавшие светлое окошко в сознании. Они заякорили стремлением к искреннему душевному настрою, дарующему позитив и надежду. Баян и гармонь стали неразлучными домашними спутниками.

Философски осмысляя смерть, люди правы, когда говорят, что человек умирает в нас бесконечное количество раз. Оценить смысл произошедшего трудно. Многое забывается или не приходит в голову. Лишь потом вдруг накроет воспоминание, ностальгическое и приятное, веселое или грустное. Будучи поколением безотцовщины военного лихолетья, он старался быть лучшим отцом, сознательно прикладывая больше усилий уберечь родных от того, что ему пришлось пережить в трудные годы детства, которое у поколения детей войны отняли. У большинства из них не было примера полноценной семейной жизни, мы до сих пор платим высокую цену за ту далекую, а на самом деле близкую войну для каждой российской семьи.





Только через 70 лет, благодаря современным информационным технологиям, нам удалось разыскать в подмосковье могилу дедушки, его отца — Григория Петровича ПУДОВА. Жаль, что уже тогда отец сильно болел и не мог поехать. Теперь они вместе и, наконец, обрели друг друга…

Благодаря его хобби и наличию художественного вкуса, сам со временем увлекся фотографией, а все началось в школе с черно-белой «проявки» с реактивами и красным фонарем в ванной и надежным фотоаппаратом «Смена», потом отцовским «ФЭДом». Составляя много фотодокументов в полевых исследованиях, отец обязательно возил с собой отдельную фотокамеру Зенитовской линейки, «заряженную» ГДР-овской слайдовской цветной пленкой. Немало зимних вечеров проходило потом за просмотром отснятых летом слайдов.



Отец профессионально, добросовестно и ответственно исполнял свои служебные обязанности, пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе института. Уходит поколение последних романтиков, опаленных войной и послевоенной необустроенностью. Оттолкнувшись от тяжелого жизненного старта, они смогли многое, несмотря на жизненные препятствия. Их внутренний стержень, закаленный испытаниями позволял сделать то, что сегодня мы считаем несбыточными мечтами. Свой высший смысл поколение последних романтиков видело в честной работе, которая и должна стать устранением всеобщего зла. Это как никогда актуально сегодня для всех нас.Когда душа навсегда покидает этот срединный мир, пожелаем ей счастливого перерождения. Пусть будет меньше невзгод на нашей земле, причиняющих много людских страданий… Поколение наших отцов-романтиков живет в их делах и поступках, позволяя нам встать на их плечи и тоже что-то сказать этому миру…