Фитоняшка Эвенкийка оказалась в центре скандала

В Instagram разгорается скандал с участием популярного фитнес-тренера Елизаветы Апросимовой, известной как Эвенкийка (evenkiyka). 12 марта в отношении нее было подано заявление в полицию.

Фитнес-тренер опубликовала переписку со своей клиенткой Е., и обнародовала ее имя и фамилию, а также род занятий и номер телефона. Ну а все остальное — то есть пригвоздили к позорному столбу и вынесли вердикт — сделали ее верные почитатели и подписчики, коих насчитывается более 40 тысяч.

Проблема, из которой девушки умудрились раздуть скандал, в общем-то рядовая, часто встречающаяся в сфере услуг. Если провести аналогию с поставщиком услуг, а им и является фитнес-тренер, то в данном случае, клиент оказался недоволен представляемыми услугами. А поставщик услуг несмотря на то, что признал вину, вернув деньги, решил огласить и опубликовать все данные о недовольном клиенте, в том числе и личную переписку. Немыслимая, казалось бы, ситуация в реальном мире, где «клиент всегда прав», и где клиентом дорожат…

Как позже призналась Е., она просто-напросто клюнула на иллюзорный мир Instagram, не полагая, что часто реальность не совпадает с ожиданиями.

Е. была одной из восторженных подписчиц фитнес-тренера Эвенкийки, восхищалась ее постами и фотографиями, и в один прекрасный день решила сходить к ней на тренировку.

Новичком в фитнесе Е. не была, долгое время она занималась в одном из фитнес-клубов, который вынуждена покинуть из-за определенных обстоятельств. Вот что она рассказала SakhaDay:

«Я была подписчиком Елизаветы Апросимовой под ником Эвенкийка. Решилась на ее услуги, потому что была уверена, что она квалифицированный тренер. Узнав о моем решении заниматься, она пригласила в свой зал.

Это оказался не оборудованный зал без снарядов, с картонными перегородками и гвоздями для одежды. Даже в оборудованных залах цена занятий ниже. А ведь цена складывается из качества услуг и условий помещения.

Лиза с нами не занималась, а была задействована другой тренер. Мне тренер не понравилась, не устроило качество занятий. На мой взгляд, это был не фитнес, а разминка. По сравнению с прежними тренерами — небо и земля. Я побыла на одном занятии, и поняла, что мне это не подходит. И сразу же известила об этом Эвенкийку, которой я оплатила авансом за месяц занятий 4 тысячи рублей.

Лиза предложила мне прийти к ней на занятия после открытия клуба. Я согласилась. Но все затянулось. Когда я спросила, сколько еще ждать, мне не ответили. Мне нужно было заниматься, такой перерыв меня не устраивал. И когда я осведомилась о возврате средств, мое сообщение проигнорировалось.

Я занервничала. Мне не отвечали довольно долго. Отмечу, когда писала хвалебные оды, то она всегда отвечала. Но как только пошла речь о возвращении денег, отвечать перестала.

И мне пришлось обратиться к Лизе в комментах. Она мне вернула 3500 рублей, вычтя за занятие. Я успокоилась, и подумала, что на этом все.

***

Однако все только начиналось… Лизу, видимо, задела ситуация, и она опубликовала скрин переписки с моим номером телефона. Меня при этом она заблокировала, не дав возможности защитить свое имя. Да, я назвала ее некомпетентным тренером, физруком, это мое мнение, не оскорбление.

Она опубликовала переписку в сториз, разгласила все данные обо мне. Все комменты в мою поддержку стирались. И сейчас продолжает порочить мое имя и репутацию. Уже несколько дней висит пост с моими данными, меня поносят незнакомые люди. Никаких доказательств в подтверждение своих слов о моих угрозах не привела. На самом деле я не доставала ее, не угрожала. Единственное, что я сказала, что приду на Ярославского требовать свои деньги. Сейчас нас с подругами одолели сомнения в том, что основной зал существует. Эвенкийка уже много лет тренирует в «Дохсуне», а есть ли у нее нормальный зал – загадка. Вчера я подала заявление в полицию в отношении Апросимовой Елизаветы за разглашение персональных данных. Думаю, что блогер с таким количеством подписчиков должен нести ответственность за свои действия».

***

Сама Лиза выразила свое мнение достаточно корректно.

Она объяснила, что занятия проходят во временном зале, поскольку основной пока ремонтируется. По поводу скандала сообщила, что ее оскорбили, и она посчитала нужным заблокировать неудавшуюся клиентку. В комментариях она объяснила свои действия:

«В течение первых двух часов, когда она мне писала о возврате, у меня не было возможности зайти в Инстаграм, эта женщина успела сделать свои выводы, угрожала, что найдёт меня, написала миллион сообщений — это Вы считаете нормально, я нет, поэтому и выложила в сториз, это мое дело, оно Вас вообще не касается, я сама решаю, что выкладывать».

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни осуждают клиентку, другие считают, что Эвенкийка поступила неэтично, выставив личную переписку с клиентом и опубликовав все данные: «Люди приходят со своими проблемами и комплексами, чтоб тренер помог профессионально и максимально быстро избавиться от проблем. А тут получается Эвенкийка высмеивает своих клиентов, ещё и выставляет и данные. Считаю, что никакой этики, нельзя доверять таким «тренерам».