Финская студентка: Якутия стала моим домом

За последние два года количество иностранных студентов в Якутии увеличилось вдвое. Зарубежная молодежь готова не только несколько лет учиться в суровом, холодном регионе, но и вернуться в полюбившийся край. Финская девушка Маари БОРГ рассказала SakhaLife, зачем она приехала в заснеженный край, в чем главная причина учебы в одном из престижных институтов республики и почему ей хочется остаться здесь.



Романом Федора Достоевского «Преступление и наказание» Маари Борг начала познавать русский язык. Будучи студенткой, Маари влюбилась в великий и могучий русский язык еще на родине, в Финляндии. После пятилетнего обучения в университете в городе Хельсинки, финская студентка решилась приехать в Россию. Первым ее городом был Архангельск, где в течение трех месяцев она изучала менталитет местного населения.



«Для меня Архангельск был как «предварительный детский сад». Они готовили нас к тому, как нужно вести диалог с окружающими и так далее. Занятий, конечно, там было относительно мало, мы там проходили определенные пословицы на русском и многое другое. Там сложно было найти местных людей, с которыми можно было пообщаться. Нас было восемь студентов по обмену, мы жили вместе как в изоляции, потому что нам не всегда давали возможности найти контакт с людьми. Было мало практики», — отметила Маари Борг.

В Финляндии девушка училась на биолога, освоила шведский, английский, французский языки. Маари объясняет, что есть в творчестве якутских писателей что-то романтичное, что хотелось бы остаться в Якутии.



«Я приехала в Якутию, чтобы изучать иллюстрации научных работ. Здесь действительно мне очень помогли, поэтому я хотела бы приезжать сюда. У меня здесь много друзей, которые меня поддерживают. В Финляндии у меня друзей мало, а здесь в Якутии у меня есть целая компания. И я поняла, что мое место в Сибири».



Сейчас Маари окончила свое обучение и собирается вернуться обратно на родину. Девушка с улыбкой вспоминает, как впервые пришла в Арктический институт культуры и искусства. Такая возможность ей представилась благодаря международной программе обмена студентами. На вопрос, почему именно этот институт, начинающая художница отвечает так:

«АГИКИ – это очень-очень прекрасное место. Сначала я думала, что просто приеду как студент по обмену. Ничего особенного, обычный университет. Дело в том, что в Финляндии не сильно занимались ксилографией и там не изучали работы по торцовой гравюре. И когда я пришла в АГИКИ, то узнала, что тут такая техника работы есть. Это было просто замечательно. Преподаватели – очень приятные люди, они не давят как в Финляндии «делай именно так». В этом институте преподаватели дают возможность свободной реализации самой себя. Делай то, что тебе нравится. Они воспитывают в нас креатив, что очень хорошо. Я много важного в своей жизни нашла здесь. Уезжать совсем не хочется, АГИКИ дал мне то, чего я не знала».

Сейчас девушка имеет два образования: бакалавр биологии и художник-график. В ее планах вернуться домой и определить свой следующий шаг. На вопрос, планирует ли она в ближайшем будущем приехать в Якутию, девушка отвечает, что пока не хочет останавливаться на одном месте, но непременно посетит республику еще раз.

Сегодня Якутия в понимании многих иностранных студентов – это край холодный и далекий от центра образования и перспектив. Однако после приезда на место, молодые ребята меняют свое мнение. На данный момент Университет Арктики продолжает создавать программы для улучшения условий для обмена студентами в странах Арктики.