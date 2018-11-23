Финансовое планирование — основа жизнеспособной и растущей компании

Сила и успех развития, расширения, выживания бизнеса в нынешнее время заключается в получении знаний.

Конкуренция с каждым годом становится все жестче. Уже не достаточно того, что можно просто открыть магазин, гостиницу, кафе и посетители, клиенты толпой завалятся туда. Теперь необходимо знать основы маркетинга, технологии продаж, мотивации сотрудников, секреты найма эффективных работников.

На прошлой неделе Ирина Нарчемашвили — финансовый директор Консалтинговой компании АТМ GROUP, г.Санкт-Петербург провела семинар-практикум на тему «Финансовое планирование». Вводный 2-х часовой семинар посетило 119 участников, узнали про «Безокладную систему оплаты труда».

Во второй день Ирина провела закрытый семинар для выпускников курса «Финансовое планирование» в г. С-Петербург про «Пять ошибок, которые мешают внедрить финансовое планирование на 100% и получить больше денег». В Якутске уже более 100 компаний прошли курсы Финансового планирования в АТМ Group и успешно используют знания в своем бизнесе. Это позволяет им выживать, правильно считать деньги, эффективно распределять и приумножать.

В третий день, Ирина провела основной свой семинар-практикум «Финансовое планирование — инструмент создания денег». Его посетило 65 владельцев и руководителей компаний и значит на 65 человек стало больше предпринимателей, которые будут эффективно и грамотно обращаться с деньгами и не допускать ошибок в финансах.

Как представитель компании АТМ Group г .Якутске очень рада, что с каждым годом финансовая грамотность и уровень наших бизнесменов растет, желающих обучаться становиться все больше и тем самым, увеличивается количество растущих компаний.

Сильный бизнес, сильная Якутия — вот девиз, который нами движет. Спасибо компании АТМ Group, что приезжаете, учите инструментам эффективного введения дел и делаете нас сильнее и конкурентоспособнее.