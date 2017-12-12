Финансовая устойчивость и клиентоориентированность. АЭБ определил приоритеты развития на 2018 год

Основными приоритетными направлениями развития Алмазэргиэнбанка в следующем году останутся обеспечение финансовой стабильности в условиях глобальных вызовов, поддержка малого и среднего бизнеса, а также выработка максимально выгодных для клиентов и партнеров рыночных предложений.

Об этом заявила в ежегодном послании сотрудникам учреждения председатель правления ведущего республиканского банка Людмила Николаева. Оглашение стратегического документа состоялось в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к двадцать четвертому дню рождения АЭБ.

«Последние четыре года, с 2014 по 2017, мы работали в соответствии со Стратегией развития Алмазэргиэнбанка. В документе определена наша миссия, а именно: в активной партнерской консолидации с правительством республики, которое является основным акционером банка с долей участия в уставном капитале 83%, работать на эффективную реализацию инвестиционной политики, инфраструктурных и инвестпроектов, поддержку малого и среднего бизнеса, а также выполнение региональных социальных программ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения», — отметила Людмила Николаева.

По ее словам, с этими задачами финансовое учреждение справляется: «Мы имеем полное право в свою копилку ценностей положить то, что в собственной деятельности руководствовались исключительно интересами республики и общества, осознанием своей роли в обеспечении дальнейшего экономического роста Якутии, а, значит, благосостояния и уровня жизни населения».

Николаева напомнила, что для Алмазэргиэнбанка успешное социально-экономическое развитие республики всегда оставалось одним из важнейших приоритетов.

«Мы были в числе 38 кредитных организаций России, которые в трудный для страны год выразили инициативу быть участниками федеральной программы поддержки ипотечного рынка. Благодаря нашей работе более 400 семей улучшили свои жилищные условия, а строительный бизнес получил в нашем лице поддержку в условиях стагнирующего рынка. Кроме того, содействуя правительству республики в реализации «майских» указов президента страны по ликвидации очередей в детские сады, мы удостоились доверия руководства республики по строительству 16 дошкольных учреждений в улусах Якутии. Сегодня уже введены в строй пять детсадов, а в следующем году программа будет выполнена полностью», — сообщила председатель правления АЭБ.

В числе приоритетов деятельности банка на 2018 год Людмила Николаева назвала обеспечение финансовой устойчивости в условиях глобальных вызовов, выработку привлекательных для клиентов и партнеров продуктов и сервисов, поддержку малого и среднего бизнеса.

«Не секрет, что в нынешних условиях развития экономики спросом пользуются максимально клиентоориентированные услуги. Сегодня потребитель очень быстро ориентируется и оценивает качество продукции, широкий выбор которой представлен на рынке, в том числе и банковском. Так, например, поколению Z требуется круглосуточная доступность сервисов, многие свои вопросы они решают в режиме онлайн, для них важно не просто пользоваться продуктами той или иной компании, но и получать от этого вдохновение. Что касается малого и среднего бизнеса, то этот сегмент рынка является драйвером роста экономики, поэтому данному направлению всегда уделяется особое внимание. В результате реализации этой политики мы можем с гордостью сказать, что в 2017 году Алмазэргиэнбанк вошел в ТОП-30 банков России по кредитованию субъектов МСП. Отмечу, что мы остаемся флагманом среди институтов развития субъектов малого и среднего предпринимательства, доля по кредитованию в этом году приблизилась к 50%», — заявила она. Людмила Николаева подчеркнула, что на протяжении последних двух лет АЭБ стабильно входит в топ-100 российских банков по размеру кредитного портфеля (96 место) и привлеченным средствам населения (83 место). «Чтобы сохранить конкурентоспособность в новых условиях, в следующем году мы должны разработать и утвердить новую стратегию развития банка и банковской группы в целом — осуществить цифровую трансформацию. Уже понятно, что традиционный банкинг уходит в прошлое, все активнее разворачивается финтех. И если сейчас не перейти на новую модель, то мы рискуем отстать от других финансовых учреждений», — уверена она.

Завершая выступление, Николаева напомнила, что в следующем году Алмазэргиэнбанк отметит свое 25-летие:

«К этой дате мы должны подойти максимально уверенными в собственных силах, открытыми к переменам, которые придадут дополнительный импульс развития каждому из нас».

В торжественном мероприятии, посвященном дню рождения АЭБ, приняли участие сотрудники банка, представители его территориальных подразделений, а также коллективы дочерних компаний.