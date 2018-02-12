Финальный гала-концерт конкурса этно-поп-песни «Биир кун» отменен

Организаторы межрегионального конкурса этно-поп-песни «Биир кун» внесли изменение в положение о шоу – итогового гала-концерта с участниками не будет. Вместо этого церемония подсчёта голосов пройдет в эфире телеканала НВК «Саха».

«Биир кун» – совместный проект Якутского театра эстрады, Национальной вещательной компании «Саха» и министерства культуры и духовного развития республики. В финале конкурса 17 февраля участники из 12 регионов России должны были выступить совместно с якутскими артистами.

«Участники ждали гала-концерта, с нашей стороны для финала всё было готово. Однако мероприятия 17 февраля не будет. Изменения в положение внесли в связи с оптимизацией расходов. Члены жюри всех регионов выберут победителей в эфире НВК «Саха». Мы зафиксируем протоколы и баллы», – сообщил ЯСИА продюсер межрегионального конкурса «Биир кун» Пётр Пестряков.

Церемония награждения победителей переносится на 18 февраля, ее будут транслировать телеканалы регионов. Те, кто купил билеты на гала-концерт, могут их вернуть.

Напомним, что 15 января на региональных телеканалах стартовало SMS-голосование за участников. Еженедельно определялся исполнитель с наибольшим количеством голосов. По итогам последней недели представитель Якутии — хомусист и певец Айсен Аммосов занял второе место.

Победитель зрительского голосования получит 500 тысяч рублей. Такой же суммой награждается обладатель Гран-при, которого определяет жюри. Денежные призы получат лауреаты 1, 2 и 3 степеней – 300, 200 и 100 тысяч соответственно. Выигранные деньги и серебряные статуэтки победителей будут направлены участникам дистанционно.