Финальный этап деловой игры «Мой старт — ИДУ» состоится в Мегино-Кангаласском улусе

16 сентября 2018 года учебно-методический центр Педагогического института СВФУ им.М.К.Аммосова и Майинская средняя общеобразовательная школа им.В.П.Ларионова совместно с деловым партнером — республиканским Бизнес-инкубатором проведут финал деловой игры «Мой старт — ИДУ» для школьников в Мегино-Кангаласском улусе.

Как информируют в Бизнес-инкубаторе г. Якутска, деловая игра представляет собой командную игру по развитию предпринимательских навыков и создает условия для личностного саморазвития старшеклассников и их профессионального самоопределения. Прошедших в финал участников ждет очное участие с творческими заданиями по проектной деятельности, также презентация своей команды на английском языке.

Напомним, что до финала участники проходили дополнительный отбор. Все желающие ученики писали эссе на тему “Я — лидер”. Далее отобранные ребята создали свои команды и уже в это воскресенье они встретятся на финале.

Отметим, что инициатором и организатором этой игры является выпускник Бизнес-инкубатора г. Якутска Александра Ушницкая, которая выпустилась с проектом, созданным Центром интеллектуально-творческого развития личности “Логос”.

Председателем жюри выступит генеральный директор ГБУ РС(Я) “Бизнес-инкубатор РС(Я)” Максим Карбушев.

“Всего будут соревноваться 10 команд в каждой из которых 10 участников. Все они являются учениками старших классов. Я думаю, нас ждет интересная борьба”, — отметил Максим Геннадьевич.

Спонсорами данного мероприятия являются международные организации из Португалии, Казахстана и России. Победители будут награждены международными сертификатами и нагрудными значками, также денежными вознаграждениями приглашенных спонсоров.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8914-234-18-70.