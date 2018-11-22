Фильм якутского режиссера получил главный приз на московском кинофестивале

Максим Едукин получил главный приз направления «Видеоарт» московского кинофестиваля «Осень». Ранее короткометражный фильм был отмечен на дальневосточном кинофестивале «Точка возврата».

«Осеньфест» – фестиваль, поддерживающий молодых кинематографистов. В нём участвуют как игровые и документальные фильмы, так и анимация, и видеоарт. Именно в направлении «Видеоарт» лучшим стал якутянин Максим Едукин, выпускник колледжа культуры и искусств и Арктического государственного института культуры и искусств. Картина «Айсберг» победила в номинации «За четкую художественную позицию и глубину понимания идеи видеоарта».

«Это моя дебютная работа. Мой фильм снят именно как произведение искусства, он не показывает что-то конкретное и не учит морали. Скорее, картина ставит перед зрителем вопросы, на которые он должен ответить. Короткометражка «Айсберг» – о моменте, который переживает герой. Снимал в разных местах Якутска. В фильме только одна актриса – балерина Венера Федотова. К сожалению, я не смог приехать на награждение, так как шорт-лист фестиваля опубликовали поздно, но организаторы должны отправить мне грамоту», – так ответил молодой режиссёр на вопросы ЯСИА.

Сейчас Максим ждёт новостей об участии в других кинофестивалях своей второй работы — «Агитка». Она снята в жанре арт-хаусной политезы и отражает политическую действительность. Интересно, что режиссёр снял эту работу на мобильный телефон. В Якутии подобных фильмов ещё не было.

«Решил попробовать новое средство выразительности и потому снял фильм на телефон. Кстати, картины «Айсберг» и «Агитка» продолжат ещё две короткометражки, таким образом, четыре фильма сложат собой цикл. Они все связаны между собой. Думаю и о полнометражной работе, но на это нужно больше времени. Даже снимая фильмы до сорока минут хронометража, я ощутил, что это сложный и долгий процесс», – рассказывает Максим.

Работы режиссёра можно увидеть на его YouTube-канале Maxim Piligrim.

Фото ЯСИА