Фильм якутского режиссера о клонировании мамонта и искателей бивней покажут на фестивале Sundance в Америке

«Генезис 2.0» Максима Арбугаева в сотрудничестве со знаменитым швейцарским режиссером Кристианом Фраем попал в основную программу ежегодного фестиваля независимого кино Sundance. Фильм посвящен охотникам за останками мамонтов и генетикам. Премьера фильма состоится в рамках фестиваля 18-28 января в Парк-Сити, штат Юта.



Якутянин Максим Арбугаев — студент 5 курса ВГИК, ученик известного документалиста Сергея Мирошниченко. Еще на первом курсе Максим снял короткометражный 30-минутный фильм «Охотники» о жителях северных районов, промышляющих раскопками останков мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте. С дебютной картиной завоевал награды на студенческом кинофестивале. После этого фильм показали на крупнейшем фестивале документального кино Visions du Réel в швейцарском Ньоне. Тогда его и заметил документалист, номинант на Оскар Кристиан Фрай.

Максим Арбугаев, режиссер:

— Еще до показа со мной связался швейцарский продюсер, режиссер Кристиан Фрай и предложил мне сотрудничество — работать над продолжением этой истории и стать сорежиссёром. Фильм «Генезис 2.0» про охотников на бивней мамонта и биогенетиков, ученых, которые занимаются клонированием мамонтов.

Почему фильм так называется?

— Genesis в переводе с латинского означает «происхождение, возникновение, рождение, зарождение, Книга Бытия». А 2.0. это вторая часть зарождения земли. Люди в наше время пытаются возродить вымершие виды, клонировать мамонта. Один из главных героев нашего фильма — заведующий музея мамонта Семен Григорьев. Помните, в 2013 году на острове Ляховский была обнаружена туша мамонта с жидкой кровью, он как раз был в этой экспедиции. Американские, корейские ученые совместно с нашими пытаются найти живую клетку. Это сегодня очень актуально, поскольку люди клонируют собак, других животных, создают гибриды и, собственно, человек становится творцом мироздания.

Где проходили съемки?

— Фильм делится на два мира: дикая природа Арктики — это архаичный мир охотников на бивней мамонта, их жизнь, быт — над ней работал я. И стерильный, высокотехнологичный мир ученых, который снял Кристиан. С искателями бивней мамонта я провел два месяца на архипелаге Новосибирские острова. Жили в полевых условиях, кочевал с ними два месяца на острове Котельный. Работа тяжелая — надо все время находиться на улице, постоянная влажность, холод, ветер, никакого отдыха, нужно уловить момент, показать быт, ничего не упустить. Кстати, я был с ассистентом, нас было два человека съемочной группы. Я был как оператор и режиссер, наша главная задача была в том, чтобы стать частью команды, стать самим охотниками на бивней мамонта, быть внутри этой семьи, и мы провели с ними почти весь основной сезон, за что я им очень благодарен. После этого я привез материал, и мы с Кристианом начали монтаж фильма.

Где монтировали?

— В Цюрихе. Весь продакшн швейцарский, поскольку Кристиан Фрай продюсер и сорежиссёр фильма. Потом Кристиан приехал в Якутск, где мы вместе снимали в музее мамонта Семена Григорьева. Далее Кристиан снимал в Корее, США и Китае. Экспедиция была в 2015 году, а монтировали фильм вот до этого момента. Впервые фильм покажем и устроим мировую премьеру на Sundance в январе.

Чем этот фильм будет интересен зрителю?

— Эти миры мало кто видел. Они могут показаться абсолютно противоположными: выживающие люди, полностью зависящие от природы, духов, и стерильные лаборатории ученых, которые пытаются возродить вымершие виды. В итоге фильма они сливаются. Будет интересно каждому.

Сейчас Sundance, потом что?

— Сейчас у нас фестивальная программа. Хотелось бы устроить европейскую премьеру, хотелось бы показать на фестивале Москве и было бы здорово привезти фильм на якутский кинофестиваль в сентябре.