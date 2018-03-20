Фильм «Тяня: хрупкий мир» получил престижную награду

Фильм «Тяня: хрупкий мир», снятый при поддержке золотодобывающего предприятия «Нерюнгри-Металлик», стал лучшим на всероссийском конкурсе в номинации «Социальная ответственность и устойчивое развитие».

«Тяня: хрупкий мир» – фильм о жизни эвенков в маленьком селе в глухой тайге на юге Якутии, о традиционном укладе жизни оленеводов, о взаимодействии Тянского национального наслега и работающего на его территории золотодобывающего предприятия «Нерюнгри-Металлик», входящего в состав международной компании Nordgold.

Фильм рассказывает, как неутомимые кочевники, малочисленный коренной эвенкийский народ сумел сохраниться на якутской земле, вжиться в современную цивилизацию, но остался верен главному символу своей культуры – оленю.

Чтобы снять этот фильм, была организована целая телевизионная экспедиция. Добраться до места съемок было непросто. Съемочная группа совершила три самолетных рейса, проехала девять часов на внедорожнике, а еще был перелет на вертолете, а местами задействованы снегоходы.

— В пути мы использовали практически все виды транспорта. Приехали в далекое поселение, чтобы показать удивительную жизнь оленеводов, про которых сегодня мало что снимается современным телевидением и показывается массовой аудитории. Мы провели в Тяне четыре съемочных дня, и проделали колоссальную работу, чтобы в итоге получился такой яркий фильм о непростой, часто суровой, но красивой жизни северного народа – эвенков, — отметил продюсер фильма Иван Томских, специалист по коммуникациям «Нерюнгри-Металлик».

Кроме того, фильм демонстрирует социально-ответственный подход бизнеса к местным сообществам через призму жизни малочисленных народов в наши дни – достижения цивилизации призваны работать во благо хрупкого эвенкийского мира, не нарушая вековые традиции этого народа.

Усилия съемочной группы и сотрудников Nordgold не остались незамеченными. Снятый в прошлом году фильм «Тяня: хрупкий мир» получил награду престижного российского конкурса «Лучшее корпоративное видео – 2018» в номинации «Социальная ответственность и устойчивое развитие». Этот конкурс ежегодно проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Компания «Нерюнгри-Металлик» благодарит за содействие в подготовке и организации съемок фильма Арсентия Николаева – главу кочевой родовой общины «Тяня», и всех героев фильма – жителей села.

Фильм можно посмотреть здесь, либо на официальном канале компании Nordgold на YouTube.

Справка о «Нерюнгри»

ООО «Нерюнгри-Металлик», входящее в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, ведёт золотодобычу на трёх месторождениях — «Таборное», «Гросс», «Темное», расположенных недалеко друг от друга на территории Олёкминского улуса на юго-западе Республики Саха (Якутия). В 2017 г. производство золота на предприятии составило 67 тыс. унций (или 2 тонны 84 кг) аффинированного золота.

Справка о Nordgold

Nordgold — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. В 2017 году Nordgold произвел 968 тыс. унций золота. Компания владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает одним проектом на стадии строительства («Гросс» в России), несколькими перспективными проектами и проектами с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. Численность персонала Nordgold составляет более 8 000 человек.