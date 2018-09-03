Фильм Татьяны Эверстовой «Замыкание» стал призером Московского кинофестиваля

Якутский фильм «Замыкание» завоевал второе место VII Московского кинофестиваля российского кино «Будем жить!». Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщила режиссер фильма Татьяна Эверстова.

«В этом году меня пригласили для участия в Московском кинофестивале российского кино. В прошлом году на этом фестивале мой первый фильм «Его дочь» выиграл специальные призы Гордумы и правительства Москвы. В этом году мой второй фильм «Замыкание» занял второе место среди восьми фильмов-участников в номинации «Полнометражное игровое кино». Я не смогла поехать сама лично на фестиваль, так как сейчас пишу сценарий к третьему фильму и была занята поиском локаций для него», — сообщила корреспонденту телеканала Татьяна Эверстова.

Режиссер рассказала, что в киноленте «Замыкание» она признается в любви к матери.

«Именно моя сильная любовь к маме стала вдохновением к созданию фильма», — сказала она.

Киносмотр был приурочен к празднованию Дня Российского кино и Дню города Москвы и прошел с 24 августа по 3 сентября. В программу фестиваля вошло 8 игровых полнометражных, 29 игровых короткометражных и 9 документальных фильмов. В каждой номинации жюри кинофестиваля отметило по 3 лучшие картины.

В этом году мероприятия киносмотра прошли на открытой площадке на Поклонной горе, в Центральном Доме кинематографистов, сети кинотеатров «Московское кино», Музее Москвы, Центре документального кино, а также открывшемся после ремонта кинотеатре «Иллюзион» и на других площадках.

Организаторы кинофестиваля сообщили, что основной целью мероприятия является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными картинами и их создателями.

Полный список участников:

Полнометражное игровое кино. Конкурс

Грааль Магдалины Егоровой (режиссер Наталия Тарадина, 102 мин) — премьера

Дар (режиссер Михаил Кукушкин, 90 мин)

Замыкание (режиссер Татьяна Эверстова, 82 мин)

Мулла (режиссеры Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев) –премьера

Не чужие (режиссер Вера Глаголева, 78 мин)

Один день лета (режиссер Александр Игудин, 98 мин) — премьера

Опасные танцы (режиссер Екатерина Двигубская, 90 мин)

Смотри мою любовь (режиссер Александр Сухарев) — премьера

Короткометражное игровое кино. Конкурс

Deux es (режиссер Андрей Золотарев, 8 минут)

Аня наоборот (режиссер Яна Гладких, 20 минут)

Девочка и дерево желаний (режиссер Александра Лупашко, 17 минут)

День рождения (режиссер Юлия Сапонова, 14 минут)

Дерево (режиссер Хава Мухиева, 22 минуты)

Для всех я умерла (режиссер Настя Антонова, 30 минут)

Естественный отбор (режиссер Никита Тамаров, 15 минут)

За яблочко (режиссер. Ксения Роганова, 14 минут)

Квин (режиссер Виктор Кравченко, Виктория Кравченко, 14 минут)

Мерцание (режиссер Ксения Зуева, 29 минут)

Миллиард (режиссер Евгений Дудчак, 21 минута)

Морской узел (режиссер Марина Соловьёва, 19 минут)

Мука (режиссер Михаил Немойтин, 23 минуты)

На чужбине (режиссер Михаил Черных, 15 минут)

Нет (режиссер Иван Петухов, 15 минут)

Ни любви, ни смерти (режиссер Глеб Росс, 19 минут)

Огонь (режиссер Мария Шульгина, 13 минут)

Окно (режиссер Наталия Калёнская, 14 минут)

Окна нашего дома (режиссер Мария Линдер, 21 минута)

Парад планет (режиссер Вера Смолина, 25 минут)

Пик коммунизма (режиссер Георгий Болдугеров, 19 минут)

Послевкусие (режиссер Георгий Заозерский, 24 минуты)

Развод (режиссер Мария Шалаева, 17 минут)

Рикошет (режиссер Тимур Джураев, 16 минут)

Рыбный день (режиссер Дмитрий Корсаков, 19 минут)

Тупик (режиссер Антон Сазонов, 13 минут)

Учитель (режиссер Максим Елагин, 14 минут)

Черныш (режиссер Кирилл Ашумов, 19 минут)

Я нормальный (режиссер Михаил Бородин, 19 минут)

Документальное кино. Конкурс

Into_нация большой Одессы (режиссер Александр Бруньковский, 103 мин)

Забег (режиссер Сергей Русаков, 39 мин)

Земля людей (режиссер Дмитрий Семибратов, 100 мин)

Нация (режиссер Юлия Миронова, 66 мин)

Сказка о маме (режиссер Софья Горленко, 79 мин)

Территория успеха (режиссеры Дмитрий Вологдин, Илья Зверев, 52 мин)

Разыскивается филин (режиссер Илья Цыганов, 52 мин)

Родная музыка (режиссер Степан Воронежский, 40 мин)

Статус жертвы (режиссер Юлия Бобкова, 32 мин)

Московский кинофестиваль «Будем жить!» проводится с 2011-го года, и в первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино, и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве.