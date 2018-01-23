Фильм, снятый в Якутии, отобран в основную программу Берлинале

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила Сардана САВВИНА, промоутер якутского кино, организатор и ведущий Якутского киноклуба, куратор кинопрограмм ЯМКФ.

…я получила звонок из Болгарии! Звонила генеральный продюсер проекта Веселка Кирякова и над которым мы работали всю весну прошлого года (с февраля по начало мая 2017 года!), под рабочим названием «Нанук» и который теперь называется «Ага» (имя одной из героинь фильма) и огорошила меня новостью, что фильм отобран в основную программу Берлинале 2018!!! Фильм отобран в программу, где будут мировые премьеры именитых режиссеров!

Весь фильм был снят в нашей Республике Саха! Все актеры — саха! Половина команды на площадке — тоже была из местных ребят — киношников! — поделилась своей радостью продюсер.

Отобранный фильм — совместный проект Болгарии, Франции, Германии и Якутии, фильм болгарского режиссера Милко Лазарова о жизни двух пожилых инуитов. По словам Сарданы, съемки шли у Кангаласского мыса, в Тит Ары, у Ленских столбов, в самом городе в павильоне и все в период с февраля по апрель 2017 года.

Велика вероятность, что после Берлинале фильм ждут Канны.