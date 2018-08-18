Фильм с якутянами получил главный приз на фестивале в Европе!

Фильм «Ага» с якутскими актерами в главных ролях получил главный приз фестиваля в Сараево Best Film Award и 16 тысяч евро призовых, сообщает сайт Yakut Movie.

Фильм «Ага» Милко Лазарова — это продукт совместного международного производства (Болгария, Франция и Германия).

В основе сюжета — притча о распавшейся семье. Действие картины происходит на краю мира — на абстрактном Севере. В фильме всего четыре героя: отец-охотник, его жена, их сын и дочь — та самая Ага, покинувшая родительский дом ради городской жизни. Картина стала одним из первых опытов взаимодействия новорожденного «Сахавуда» с европейскими кинематографистами. «Ага» целиком снималась в Якутии, а сыграли в ней актеры, известные по якутским фильмам: Феодосия Иванова («Костер на ветру»), Сергей Егоров («Феррум»), Галина Тихонова («Мой убийца»), сообщает сайт Yakut Movie.