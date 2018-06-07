Фильм «Первые»: о верности, долге и любви

В 761 российском кинотеатре сегодня пройдет премьера фильма «Первые».
Об этом на пресс-конференции в столице республики рассказал главный продюсер кинокартины, генеральный директор компании «КАРО Продакшн» Юрий Обухов.
«Как продюсер очень рад приехать в Якутск, встретиться с друзьями. Меня поразила история любви и подвига Прончищевых. Она привлекает тем, что открывает неизвестные страницы истории. Рад тому, что мы нашли поддержку со стороны руководства республики», — отметил он.
Юрий Обухов назвал три главных слова, характеризующих фильм: верность, долг и любовь.
«Мы долго шли к этой премьере», — сказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин. Кинокартина снята по мотивам пьесы Владимира Федорова «Созвездие Марии». В 2014 году она победила в конкурсе сценариев. Он также обратил внимание на то, что сегодня состоялись две премьеры — фильма и нового кинотеатра.