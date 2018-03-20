Фильм московского режиссера о Якутии собирается в мировой прокат

Фильм «Интересная жизнь» режиссера Анны Яновской, рассказывающий о Якутии, собирается в мировой прокат. Картина уже представлена на кинорынке Берлинале. Уже заключен договор с европейским дистрибьютором, который будет продвигать ленту в мировом прокате. Об этом режиссер сообщила корреспонденту телеканала «Якутия 24».

«Фильм „Интересная жизнь“ был представлен в Берлинале на кинорынке. Мы уже заключили договор с европейским дистрибьютером, который собирается продвигать его в мировой прокат. Сейчас как раз начинается фестивальная история картины», — поделилась Анна Яновская.

По ее словам, премьера фильма в России планируется на одном из крупных российских кинофестивалей. На каком именно — режиссер еще не определилась: «Премьера планируется, правда в России дистрибьютора пока не нашли. Многие фестивали хотят обладать правом первого показа, поэтому действует поступательно».

Московский режиссер отметила, что фильм обязательно покажут и в Якутии.

Фильм повествует об истории несостоявшегося московского актера, который в поисках лучшей жизни отправляется в Якутию, где снимается много фильмов. Его глазами, зритель открывает для себя таинственный мир культуры Олонхо, Республику Саха (Якутию) и современное якутское кино со всеми его этническими особенностями.

«Мы найдем много приключений, открытий, любви, находок и потерь. Именно здесь, в Якутии, с ее величественной природой, нам удалось создать остров творчества, который поможет взаимодействию и слиянию различных культур и привлечет внимание к особенностям развития местного, этнического кинематографа. В Якутии снимается много фильмов. Примерно столько же, сколько в остальной России. Но мы почти ничего не знаем о Якутском кино. Его феномен — его невероятная популярность среди местного населения. Ни американские блокбастеры, ни русские комедии не имеют такую популярность, как местные якуты фильмы, которые делаются очень быстро и имеют низкий бюджет», — описывает картину режиссер.

Она не сомневается, что не якутский зритель будет заинтересован картиной, ведь человек всегда стремиться посмотреть то, что никогда не видел.

Съемки длились на протяжении 2017 года.