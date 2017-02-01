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1 февраля 2017, 1:59
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Фильм «Кэрэл» — о добре и любви!

30 января на экране нового кинозала «Республика» при Национальной кинокомпании «Сахафильм» состоялся спецпоказ якутского фильма «Кэрэл» Валентина МАКАРОВА и Ильи ПОРТНЯГИНА.
До показа, управляющий кинозала Степан ПОРЯДИН, провел для нас специальную экскурсию и подробно показал помещения:
— Открылись 3 января 2017 года, значит нам 2 недели от роду (смеется). «Республикой» мы назвались после объявленного нами конкурса на самое лучшее название. Открылись благодаря гранту Министерству культуры РФ, объявленному Году Кино по поддержке кинотеатров. Кинозал имеет 41 место, что делает его очень уютным. Многие думают, что мы будем показывать только якутское кино, но это не так. Наряду с местными фильмами, у нас будут и мировые, и российские кинопроизведения. Также можем показывать фильмы в формате 3D, есть очень хорошее кафе, где можно перекусить и купить попкорн с колой. Впрочем, все как у людей (смеется)!

После экскурсии мы присоединились к приглашенным гостям и команде фильма, где за роллами и пиццей обсудили процесс съемок «Кэрэл» и предвкушали просмотр.

SakhaLife взял эксклюзивные комментарии у главных участников съемочной группы фильма.
Айталина ЛАВЕРНОВА, исполнительница главной роли: «Говорят, что я хорошо пою? Да перестань, кто так говорит? (смеется) Безумно приятно, конечно! Мне до звания певицы эстрады ещё далеко, в детстве пела иногда на сцене, но после — пением не занималась. Эстрада — не мое, свой Саха театр ни на что не променяю! Играя роли, примеряя разные образы, я получаю наслаждение! Мне роль в фильме очень понравилась, а чтобы сыграть её, надо было хорошо петь! Поэтому я очень старалась изо всех сил! Спасибо Валентину, за то, что он много репетировал со мной во время съёмок.
Наверно, многим девушкам нравится, когда любимый мужчина чуточку ревнует, и мне в том числе. А то в нашей семье только я ревную, и не потому, что он даёт мне повод. А просто потому, что красивый и внешне, и внутренне! А если серьёзно, романтическая связь моей героини с персонажем Валентина — было чисто на профессиональном уровне. Мы — актеры играем любовь на сцене или перед камерой, это наша работа. Мой муж Вячеслав ЛАВЕРНОВ (главный герой фильма «Мой убийца» – авт.) сам актёр, вместе работаем в Саха театре, это прекрасно понимает и поддерживает меня во всем, и в работе, и в жизни. Он для меня идеал! Только никому не говорите! (смеется) И это «понимание и поддержку» надо заслужить. Мужа я предупредила, что будет много романтики, обещал не ревновать.
Хочу сыграть в кино «дьявола с ангельским личиком». Только не надо понимать это дословно, просто хочется отрицательных ролей. Но понимаю, что мне это не дано и смирилась с этим, вот и играю в основном романтичных героинь (смеется)!»
Валентин МАКАРОВ, сорежиссер, исполнитель главной роли: «Мне очень нравятся фильмы «Запах женщины» и «Рэй» (про известного американского музыканта – прим.авт.) про незрячих людей. Давно хотел затронуть данную тему в якутском кино. И вот пришла такая задумка. Ведь и у многих якутян есть такая проблема. Например, много спортсменов и музыкантов, а про них мало говорят и показывают. А еще хотел соединить с музыкальным жанром, ведь их тоже у нас очень мало снимают.
Илья ПОРТНЯГИН, сорежиссер фильма: «Это мой дебют в режиссуре фильмов, хотя и не работал в постпродакшене. Кухню съемного процесса я впервые узнал на съемках «Крика чайки», а также основательно в «Заблудившихся», и для меня это было в новинку. Ведь у театра и кино очень много различий. В кино один раз снялся — и все, ничего невозможно изменить. Сцена более материальная в этом плане. Я думаю, что главный посыл фильма – это то, что несмотря на какие-нибудь физические различия, будь то незрячесть, как в фильме, все равно в конце победит Любовь!»

Иннокентий ЛУКОВЦЕВ, продюсер и актер:
«Сначала ко мне подошел Валентин и поделился идеей фильма. Мне она очень понравилась, а затем обратились к сценаристу Марии НАХОДКИНОЙ и параллельно начали искать финансирование. В 2015 году в Якутии снималось ровно 15 кинокартин, что создавало определенные проблемы с актерами, техникой. Но так как все актеры – наши коллеги из Сахатеатра, пошли нам навстречу (смеется).
Снимали почти месяц в селе Партизан Намского района, что облегчило нам проблему с дорогой. Нас приютили в спортзале и снимали в доме у довольно уважаемой семьи в селе. Они к концу съемочного дня приходили и спрашивали, можно ли им к себе домой (смеется). Большое им человеческое спасибо за помощь!
«Кэрэл» мы приурочили к Году Добра, объявленному в Якутске. Считаю, что фильм получился очень романтичным и добрым, чтобы все наши зрители ощутили этот посыл и были добрее друг к другу, любили искренне!
Фильм будет показываться во всех 23 кинозалах республики. Так что всех ждем со 2 февраля, билеты уже в продаже!»

Автор выражает огромную благодарность Михаилу ПЕТРОВУ и Айталине ЛАВЕРНОВОЙ за помощь в написании данного материала

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Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – Сулусхан, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото Степана ПОРЯДИНА, Владислава КОРОТОВА и автора
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