Фильм «Царь-птица» завоевал Гран-при международного фестиваля!

Якутский фильм режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» стал победителем еще одного кинофестиваля, на этот раз в Алматы, сообщает телеканал «Якутия 24».

В рамках кинофестиваля была предусмотрена конкурсная программа, где были показаны фильмы тюркоязычных государств. Кинофестиваль имени Шакена Айманова «Звезды Шакена» прошел впервые в 2003 году. В 2013 году фестиваль прекратил свое существование. Однако в 2015 и 2016 году мероприятие было объединено с кинофестивалем «Евразия».