Фильм «Царь-птица» презентуют на международном кинофестивале «Евразия»

Режиссёр Эдуард Новиков и промоутер якутского кино Сардана Саввина представляют «Царь-птицу» на кинорынке в Казахстане. Картина участвует во внеконкурсной программе «Вокруг света».

Внеконкурсная программа мирового кино «Вокруг света» кинофестиваля «Евразия» представит 11 полнометражных фильмов-призеров международных кинофестивалей класса А, которые состоялись в 2017-2018 годах в Берлине, Венеции, Каннах, России, США, Южной Корее.

Режиссёр Эдуард Новиков лично представит свой фильм «Царь-птица» («Тойон кыыл»), который ранее получил главный приз 40 ММКФ в Москве. Показ картины в Казахстане состоится уже сегодня. Напомним, что в июне актёр Степан Петров, сыгравший главную роль, стал заслуженным артистом Якутии.

Продюсер Сардана Саввина презентует также на кинорынке в Астане компанию «Сахафильм», а также картины независимых якутских киностудий.

Отметим, что в основной конкурсной программе фестиваля участвует болгарский фильм «Ага», съёмки которого проходили в окрестностях Якутска, в Мирном и Хангаласском улусе. Главные роли в драме играют якутские артисты Михаил Апросимов и Феодосия Иванова. Его мировая премьера состоялась на «Берлинале-2018», на счету «Ага» победа в международном кинофестивале «Фаджир» в Тегеране