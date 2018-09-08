Фильм «Царь-птица» может участвовать в Берлинале

Якутский фильм «Царь-птица» продолжит свое мировое турне. Следующая цель – участие в Берлинале в начале 2019 года. Об этом телеканалу «Якутия 24» сегодня, 7 сентября, сообщил режиссер картины Эдуард Новиков.
«Наш продюсер и промоутер Сардана Саввина сейчас работает над тем, чтобы фильм принял участие в Берлинском международном кинофестивале и на международном кинофестивале в Сиднее в Австралии», — сказал он.
Ранее телеканал сообщал, что фильм «Царь-птица» стал обладателемспецприза на Монреальском кинофестивале за «Лучший художественный вклад».
В этом году фильм получил Гран-при 40 Московского международного кинофестиваля.
Премьера фильма в Якутии запланирована на 19 сентября.
Якутская драма повествует о взаимоотношении людей и природы. Как отзываются о фильме кинокритики, это глубоко духовный фильм о совести, раскаянии, о трепетном отношении к природе. Сюжет основывается на том, что однажды к старикам в жилище прилетает орел и поселяется у них. Шаман объясняет это тем, что в детстве хозяин балагана разорил гнездо орла.
Продюсер Дмитрий Шадрин ранее рассказал телеканалу «Якутия 24» о намерениях побороться за «Оскар».
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.