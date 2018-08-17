Фильм «Ага» с якутскими актерами получил главный приз фестиваля в Сараево

Фильм «Ага» совместного международного производства (Болгария, Франция и Германия) стал лучшим на фестивале в г. Сараево (Босния и Герцеговина). Об этом сообщает сайт Yakut Movie.

«Фильм «Ага» с якутскими актерами в главных ролях получил главный приз фестиваля в г. Сараево (Босния и Герцеговина) — Best Film Award и 16000 евро призовых», — сказано на сайте.

«Ага» Милко Лазарова — притча о распавшейся семье, действие которой происходит на краю мира — на абстрактном Севере. В фильме всего четыре героя: отец-охотник, его жена, их сын и дочь — та самая Ага, покинувшая родительский дом ради городской жизни. Картина стала одним из первых опытов взаимодействия новорожденного «Сахавуда» с европейскими кинематографистами. «Ага» целиком снималась в Якутии, а сыграли в ней актеры, известные по якутским фильмам: Феодосия Иванова («Костер на ветру»), Сергей Егоров («Феррум»), Галина Тихонова («Мой убийца»).