Фильм «Ага» с участием якутских артистов закрыл берлинский фестиваль

Якутские артисты побывали на берлинском кинофестивале «Берлинале». Здесь представили фильм болгарского режиссера Милко Лазарова «Ага» (рабочее название «Нанук»), в котором якутяне исполнили главные роли весной прошлого года.

На кинособытие в Берлин приехали артист Саха театра Михаил Апросимов, исполнители из театра Олонхо Галина Тихонова, Сергей Егоров, Афанасий Кылаев, уроженка Амгинского района Феодосия Иванова и продюсер фильма «Ага» Сардаана Саввина.

«Все спрашивают, почему наш фильм не принимает участия в конкурсной программе, ведь его выхода ждали многие. Но тот факт, что именно он закрывает такой масштабный кинофестиваль, — большое достижение», — рассказала продюсер ленты.

Фильм «Ага» является совместным проектом компании «Red carpet», а также французских и немецких кинематографистов.