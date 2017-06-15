Филиал РСБ принял участие в съезде Гильдии профессионалов рынка недвижимости Якутии

«Гильдия профессионалов рынка недвижимости Якутии» — относительно молодая отраслевая организация, которая объединила самые крупные риэлтерские агентства, работающие не первый год и зарекомендовавшие себя с положительной стороны.

В апреле текущего года состоялось первое собрание новой профессиональной организации, на котором было избрано ее руководство, а на съезде был подписан ключевой документ – единое соглашение о сотрудничестве. Кроме того, участники съезда обсудили правила морали и этики, общие стандарты работы на рынке недвижимости.

Якутский региональный филиал постоянно расширяет взаимодействие с риэлторами, в том числе посещает профессиональные съезды и собрания. В настоящее время филиалом банка налажены коммуникации с более чем 60 агентствами недвижимости, в том числе со всеми 23 агентствами, состоящими в Гильдии риэлторов Якутии.

В рамках I съезда Гильдии профессионалов рынка недвижимости Якутии в своей приветственной речи директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий ТИМОФЕЕВ отметил, что покупка жилья – это действительно одно из самых важных и основополагающих мероприятий в жизни любого человека, семьи. «Сегодняшние реалии говорят о том, что планирование приобретения жилья начинается с визита в банк и в риэлтерское агентство, — отметил руководитель. — А это значит, мы делаем общее полезное дело для населения родной республики».

«Доля клиентов, обращающихся за ипотечным кредитом в Россельхозбанк от риэлторов на сегодняшний день составляет порядка 30% от общего числа заявок и мы планируем развивать этот партнерский канал. Грамотная организация цепочки «банк – риэлтор – клиент» позволяет каждой из сторон достичь наилучших результатов в кратчайшие сроки», – убежден Василий Тимофеев.