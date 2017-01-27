Филармония Якутии получила уникальное письмо

В адрес Филармонии Якутии поступило письмо от Анастасии Козаченко-Стравинской – внучатой племянницы Игоря Стравинского, со словами благодарности по поводу концерта симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под руководством дирижера Рашида Скуратова.

«Добрый день, уважаемые коллеги!

Пишу Вам по поводу концерта симфонического оркестра «Symphonica ARTica», под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рашида Скуратова, 31 января.

Это событие, безусловно, носит невероятно важный характер как для мировой музыкальной и художественной культуры, так и для моей семьи. Я, являюсь, правнучатой племянницей Игоря Стравинского по линии его брата — Юрия. В России до недавнего времени осталось всего два потомка рода Стравинских (в прошлом году скончалась моя бабушка Елена Стравинская, которая была хранителем архива и коллекции Стравинских в Санкт-Петербурге). Также в прошлом году я давала интервью на телеканале LIFE 78 по поводу найденных партитур «Погребальной песни» (прилагаю ссылку, если Вам будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=9ty_abg79Kk).

В декабре 2016 года я была приглашена Валерием Гергиевым на премьеру «Погребальной песни» в Санкт-Петербурге, где был объявлен 2017 год как год Стравинского. В этом году готовится ряд выставочных проектов: в Москве в сотрудничестве с Музеем музыкальной культуры им. М.И. Глинки и Михаилом Аркадьевичем Брызгаловым, в Перми в рамках Дягилевского фестиваля при активной поддержке Теодора Курентзиса. Также в этом году будет официальная презентация Всероссийского фонда содействия развитию музыкальной культуры им. И.Ф. Стравинского, учредителем и директором которого я являюсь.

Хочу передать слова благодарности от себя лично и от моей семьи за то, что Вы неустанно помните и чтите память Игоря Стравинского — русского композитора с мировым именем, моего дедушки. Для моей семьи и лично для меня невероятно важно присутствовать на этом важном событии, которое состоится 31 января. Я буду бесконечно рада нашему знакомству и сотрудничеству.

С уважением,

Анастасия Козаченко-Стравинская

Член Международной Ассоциации Критиков Искусства (AICA)

Учредитель, директор Всероссийского фонда им. И.Ф. Стравинского

Заведующий сектором междисциплинарных программ отдела художественных и междисциплинарных программ

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ)-РОСИЗО

Москва / Санкт-Петербург / Владикавказ / Екатеринбург / Калининград / Нижний Новгород / Самара / Томск»

Дорогие друзья напоминаем, что концерт «Стравинский+» состоится 31 января в 18:30 в концертном зале Детской школы искусств №1.

Стоимость билета: 300 рублей.

Кассы филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус»

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)

Будем рады видеть вас на концерте!