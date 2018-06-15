Фейк «ликвидировать республику Саха (Якутия)» вышел в СМИ

Сегодня утром Восток.Тудэй разметил новость с броским заголовком «Первый заместитель председателя правительства Якутии поручил ликвидировать республику». Подзаголовок «Алексей Колодезников подписал официальное поручение».

И далее уважаемое издание сообщает, что «первый заместитель председателя правительства Якутии поручил ликвидировать республику Саха (Якутия) на карте РФ»

Новость сделана на основании документа, который оказался в распоряжении редакции.

Помимо прочих поручений органы исполнительной власти республики получили от первого заместителя председателя правительства весьма странное. «Курируемым органам исполнительной власти и ведомствам: 1.4 Обеспечить исполнение распоряжения Правительства РС (Я) от 06.06.2018 г. № 687-р «О плане мероприятий по ликвидации Республики Саха (Якутия)». Срок — в соответствии с установленными сроками», — говорится в официальном документе, который 13 июня подписал Колодезников.

Далее издание предполагает, что клерками, готовившими документ, допущена ошибка.

SakhaLife связался с Русланом ТИМОФЕЕВЫМ, врио руководителя Департамента по информационной политике Администрации главы и правительства Республдики Саха (Якутия).

Руслан Владимирович отметил, что такой документ действительно был, это факт. Разумеется, произошла техническая ошибка. Сейчас документ приведен в соответствие. По отношению к исполнителям, допустившим подобную ошибку, принимаются меры.

Восток.Тудэй пишет, что «самому Колодезникову, занимая столь высокий пост, перед подписанием документов, стоило быть внимательнее и прочитывать». Трудно с этим не согласиться.

В общем, Республика Саха (Якутия) может спать спокойно. Никто ее ликвидировать не собирается. Ошибочка вышла. На уровне клерков. Но тут же получила утечку аж в центральные СМИ.