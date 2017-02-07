Февральское совещание: Выставка образовательных проектов  школ-интернатов

7 февраля 2017 года во Дворце детского творчества состоялась выставка образовательных проектов республиканских специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, которая проведена в рамках Февральского совещания. Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 1 вида приняла участие со своими образовательными проектами, в число которых вошли следующие разделы: адаптированная общеобразовательная программы НОО (вариант 1.2), к которым были приложены разработанные учителями школы рабочие программы с 0-4 классы; стартовый мониторинг 0 и 1 класса по предметам; адаптированная общеобразовательная программа НОО (вариант 1.4) для вспомогательных классов; рабочие программы дошкольной группы, составленные на основе Программы (для специальных дошкольных учреждений) «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста».

Была представлена выставка публикаций сурдопедагогов нашей школы в методических пособиях республиканского и российского уровней. Также было продемонстрировано методическое пособие «Из опыта работы», которое выпущено силами наших ведущих педагогов.

Больший интерес у посетителей и участников выставки вызвала специальная звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования (югославского производства) («Верботон G10, «Верботон G20» и т.д.). Не малый интерес вызвал аппарат «ИнтонМ», который предназначен для просодического самоконтроля речи (российского производства). Был продемонстрирован специальный стол для тактильно-вибрационного самоконтроля.

По программе «Доступная среда» школа оснащена специальной техникой для детей, имеющих не только нарушения слуха, но и нарушения двигательного аппарата (опора-вертикализатор, лестничный подъемник, пандус для инвалидных колясок и т.д.). Это связано с тем, что в любой образовательной организации должны быть созданы условия доступности для всех детей с различными нозологиями. Для участников выставки фотографии и описание оборудований было продемонстрировано на отдельном стенде.

Удачным дополнением к выставке было медиа-сопровождение. Показаны фрагменты уроков и индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи для неслышащих детей. Ведь по сути учителя школы, имея специальное сурдопедагогическое образование, учат говорить детей, которые в большинстве случаев не обладают речевыми навыками.

Участники и посетители выставки интересовались опытом школы для неслышащих детей, было задано много вопросов по специфике работы школы. Представители улусного Управления образования интересовались тем, как быть с теми детьми, которые обучаются наравне со здоровыми учениками. Ведь отсутствие профессионально подготовленных учителей, тьюторов не позволяет дать качественное образование детям с ограниченными возможностями здоровья. Для взаимодействия в решении данной проблемы представители улусных Управлений образования поменялись контактами со школой для решения поставленных вопросов. Этот факт говорит о том, что на уровне муниципальных образований инклюзивное образование нуждается в серьезной методической, кадровой, материально-технической помощи.

В целом выставка показала насколько разнообразно и плодотворно, интересно и содержательно работают школы республики. Данная выставка – удачная площадка для продуктивного обмена опытом и наглядного показа своих достижений.