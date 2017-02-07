Февральское совещание работников образования РС(Я)

В рамках февральского совещания педагогической общественности РС(Я) 7 февраля в Институте развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II состоялись круглые столы «О критериях оценки эффективности деятельности лицеев и гимназий», «О критериях оценки эффективности деятельности агрошкол», «Проектная исследовательская деятельность школьников как средство развития творческой одаренности детей», «Применение современных образовательных технологий при обучении физике».

В работе круглых столов приняли участие П.А.СЕРГОМАНОВ, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ, В.А.ЕГОРОВ, министр образования и науки РС (Я), директор ИРО и ПК Г.И.АЛЕКСЕЕВА, I-й заместитель директора ИРО и ПК Н.Н.БУГАЕВ, специалисты МОН РС(Я), начальники улусных управлений образованием, директора, заместители директоров образовательных организаций.

Всего приняло участие более 200 педагогических работников республики.

Поздно вечером состоялся также отдельный разговор с начальниками управлений образованием «Актуальные проекты управления образованием на муниципальном уровне» в форме круглого стола.

8 февраля запланирована дискуссия по политехнизации образования.

Наряду с этим идут курсы повышения квалификации, авторские и предметные семинары, мастер-классы. Так, ФГОС для обучающихся с ОВЗ «»Система инклюзивного образования детей и молодежи: проблемы и перспективы» проходит при участии Е.Л.ИДЕНБАУМ, доктора наук, заведующей кафедрой комплексной коррекции нарушений детского развития Педагогического института Иркутского государственного университета.