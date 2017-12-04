Фестиваль «Зима начинается с Якутии» вместе с ТПК «Камелек»

В минувшие выходные прошел фестиваль, посвященный начале зимы «Зима начинается с Якутии». Компания «Камелек» была участником Ежегодной специализированной выставки-ярмарки «Сувениры Якутии 2017» в торговых рядах «Кружало».

Вместе с выставкой прошел детский конкурс «Уһун суһуох – 2017» Специальный приз от компании «Камелек» в конкурсе получила — Нарыйана Колесова.

3 декабря традиционно состоялся Круглый стол на тему «Продвижение и реализация Якутской сувенирной продукции на российском и международном рынках». Приглашенным экспертом сувенирной и туристической отрасли России был ШАТАЛОВ Геннадий Васильевич. Генеральный директор ТПК «Камелек» ГРИГОРЬЕВА Ольга Григорьевна выступила по теме проблемы развития сувенирного рынка Республика Саха (Якутия) и по вопросам интеллектуальной собственности.

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в СК Триумф прошел ежегодный традиционный праздник «Строганина -2017». При входе к спорткомплексу шла продажа замороженной рыбы, внутри было представлено богатое разнообразие рыбной, молочной, копченой продукции. Кроме того, одновременно проходила ярмарка народных мастеров Якутии. Компания «Камелек» представила на ярмарке свою новогоднюю коллекцию.