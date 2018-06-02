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Фестиваль якутских охотников и рыбаков опроверг представления о «Полевой кухне»

На днях дружная команда телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» вместе с ГУП ТЦТР РС(Я) организовала очередной фестиваль «Полевая кухня» — 2018.  На этот раз фестиваль дислоцировался в Намском улусе на территории турбазы Танхай близ села Хамагатта, и тем самым заявил о себе как о проекте республиканского масштаба. Нынче мероприятие прошло под эгидой зонального бизнес-форума «Точка Роста», проведенного в Намском улусе министерством инвестиционного развития и предпринимательства и приуроченного ко Дню российского предпринимательства.

 

Два улуса соперничают за право проведения «Полевой кухни»

Барабанный бой юношей фольклорного ансамбля «Дьулусхан» (руководитель Нюргуяна СИВЦЕВА) возвестил о начале действа, и все подтянулись к центральной трибуне.

Команды прошли великолепным парадом и выстроились вокруг. Все в форме, с атрибутами, наполнены боевым духом. Каждая команда состоит из трех человек. Их активно поддерживают болельщики.

В конкурсе традиционно приняли участие ветераны проекта – команда «Биологи» из Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, «Речные волки» из Ленского объединенного речного пароходства, «Илгэ» из  «ЯкутОхотРыболовСоюза», «Пилигрим» из МОП РС(Я) «Охотуправление» и  «СССР» из ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» РС(Я). После большого перерыва вернулась команда ОАО «Аэропорт Якутск». И впервые были представлены три команды из Намского улуса  – КГБ из ГБПОУ «Намский техникум», «Эркин» и «Хлеб партизанский» из Хамагаттинского и Партизанского наслегов.

Выступая на церемонии открытия, врио главы улуса Ефим ГОГОЛЕВ внес предложение, чтобы «Полевая кухня» всегда проходила в их улусе: «Турбаз у нас много. Каждый год можем проводить на новом месте», отметил он.

Ему вторил глава Горного улуса Никита АНДРЕЕВ, который предложил, чтоб фестиваль нашел прописку в их улусе, мол, организуем на должном уровне.

Администрация Намского улуса, действительно, постаралась, чтоб это был подлинный народный праздник. Все было организовано с душой, и на уровне.

С утра SakhaLife стал свидетелем, как организаторы распределяли по мешкам основные продукты для команд.

— Мы постарались, чтобы было представлено все, что есть в Намском улусе из промыслов, — говорит Анастасия ОЛЕСОВА, главный специалист по предпринимательству и торговле  администрации Намского улуса. – Поэтому распределяем сохатину, косулю, уток, гусей, караси, осетры, щук. Все это предоставили наши охотники и рыбаки. Так же мы добавили козлятину. А вот зайцев пришлось купить, они из Верхоянского улуса, у нас они давно перевелись.

В кулуарах SakhaLife поинтересовался у Людмилы ЗОРИНОЙ, легендарного режиссера передачи «Охота и рыбалка в Якутии», почему команды не могут прийти с собственной добычей. И она пояснила, что сначала делали именно так. Но на практике выходило, что ингредиенты у команд были очень уж неравноценными, у кого-то богатая и разнообразная добыча, у других намного скромнее. И даже, как будто, был случай, когда по незнанию принесли краснокнижную добычу, что недопустимо. А на данном фестивале оценивается не удача охотника или рыболова, а способность приготовить вкусную и полезную еду в полевых условиях. Поэтому на фестивале стали выдавать командам распределенные организаторами дичь и рыбу. Организуется так же подвоз воды и дрова. А все остальное – гарниры, специи и другие необходимые продукты и утварь команды обеспечивают себе сами.

Администрация Намского улуса организовали так же мастер-классы по ручному изготовлению керамики.

Активисты местного общества «Осухай» украсили праздник своим талантом и искусством.

На открытии выступил министр инвестиционного развития и предпринимательства Антон САФРОНОВ, который отметил, что весь этот фестиваль  создан и живет по инициативе и энергии одного человека – Александра БОРИСОВА, министра связи и информационных технологий и лидера телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии».  Министр отметил величайшую уникальность этого фестиваля, единственного в своем роде.

Александр Ильич всю дорогу откровенно наслаждался процессом. Ведь фестиваль — его детище, и собрались близкие по духу люди. Из года в год в «Полевой кухне» участвуют закаленные бойцы, и каждый раз прибавляются новые команды. Фестиваль переживает динамичное развитие.

 

Жеребьевка и старт!

 

Важнейший этап – жеребьевка, то есть, кому какие исходные продукты достанутся. Можно было бы спорить до хрипоты и апеллировать к справедливости, но на фестивале есть своя традиция.

Выявляют самого юного участника, он поворачивается спиной, и определяет, какой команде какой мешок достанется.

Когда все наделены добычей, лидер проекта Александр Борисов напоминает, что на все про все — два часа, и дает стартовый залп из пистолета. Команды подхватывают свои мешки и бегут к своим зонам, ведь дорога каждая минута.

С волнением, горячими руками открывают они свои мешки и достают добычу. И тут же начинается ее раздел, и параллельно обсуждается способ приготовления. Погрузив руки в мешок или деревянный ящик, общипывают гусей и уток, чтоб не летал пух. Секунды две разглядывают зайцев глубочайшей заморозки, и начинают свежевать. Чистят и потрошат рыб. И уж весело потрескивает живой огонь. Каждый знает, что на работающих людей можно смотреть бесконечно! А когда это брутальные мужчины и умелые женщины в полевых условиях – зрелище редкостное и радостное. Каждая команда заранее с выдумкой оформила свой участок.

Телегруппа передачи «Охота и рыбалка в Якутии» азартно снимает весь процесс, ловит экскурсы и ракурсы увлеченных работой людей. Ограниченность времени вносит дополнительный драйв в происходящее.

 

Жюри

 

Пока команды готовят, представим жюри проекта.

Александр БОРИСОВ – автор и ведущий проекта «Охота и рыбалка в Якутии», председатель жюри;

Андрей БЕССОНОВ, директор кафе «Ленские столбы»;

Татьяна МИХЕЕВА, председатель профкома ГУП ТЦТР РС(Я);

Евгений ЛЫТКИН, шеф-повар «Проекта 10», ведущий шеф-повар фудлайф студии;

Закира ИВАНОВА, председатель Союза общества охотников и рыболовов Республики Саха (Якутия);

Ольга УЛАРОВА, руководитель Департамента развития местного производства, инноваций и индустрии туризма Мининвестразвития и предпринимательства РС(Я);

Семен ЭВЕРСТОВ, старший госинспектор Намской инспекции охраны природы РС(Я).

 

Финал!

 

А теперь перескочим на самое вкусное! Два часа в погожий солнечный денек пролетели как один миг. И лидер проекта Александр Борисов символически протрубил в охотничий рожок,  давая сигнал, что время вышло.

Жюри в полном составе в сопровождении прессы отправилось дегустировать таежные разносолы, тут же приготовленные мастерами полевой кухни.  За ними с ложечками и плошечками шли зрители, и участники всех радушно угощали.

Строгое жюри оценивало только те блюда, которые были приготовлены из выданных на фестивале ингредиентов. Так что варенья, соленья и прочие сопровождающие изыски, конечно, украсили стол. Но на оценку жюри не повлияли. А какие были напитки! Морсы, березовый сок, таежный чай с сосновыми шишками и другие.

Команды хором выкрикивали свои девизы. И начинали представлять свои блюда.

У каждого был свой стиль. Некоторые подавали с юмором, другие с подчеркнутым профессионализмом.

Все выглядело очень красиво. А на вкус было просто потрясающим.

К сожалению, у гостей республики практически нет возможности попробовать уникальную якутскую кухню во всей ее красе. Если в Скандинавии есть рестораны, где подают стейки из медвежатины и сохатины, то в Якутске в общепите такого не найти. Только в холодильниках местных жителей. И на этом фестивале «Полевая кухня». Так что он может стать событийным туризмом, привлекающих гурманов и любителей экзотики со всего света.

Сложно, очень сложно было жюри выбрать лучших. На фестивале вели борьбу два подхода.

Первый – традиционная полевая кухня с ее умопомрачительным запахом и насыщенным вкусом. Супы, уха, караси на вертеле, ароматное жаркое. Веселая народная подача, щедрые калории, после которых охотник вновь полон сил и энергии, и готов штурмовать высоты.

Другой подход заявил о себе столь громко именно на этом фестивале, который нынче прошел в десятый раз. В полевых условиях развернулась фактически высокая кухня, достойная мишленовских ресторанов. Тонкий вкус, изысканная подача, поистине достойные королевского стола.

И как тут быть жюри? Развернулись прения и дебаты. В конце концов, жюри решило, что раз в десять лет надо и поощрять новые веяния. На этот раз победил профессионализм шеф-поваров, готовивших дичь в полевых условиях.

Пресса, которая решала судьбу спецприза, бурно обсуждала достоинства и креатив. Журналисты сошлись на том, что не могут взять на себя ответственность судить вкус блюд. Стоит сосредоточиться на подаче или на общем подходе. Телезвезда НВК САХА Дмитрий АРГУНОВ предлагал оценить лучший фуршетный стол, ведь это так по-журналистски. Или же дать приз за лучший суп, потому что в полевых условиях это главное блюдо. Популярный блогер Алексей БАСЫЛАЕВ стоял горой за традиционный подход. По его мнению, нельзя в угоду высокой кухне на таком фестивале выбрасывать кости зверей и рыб.

В конце концов, жюри вынесло свой вердикт.

3 место досталось Намской команде «Эркин» которая впервые приняла участие в фестивале, и сразу добилась успеха.

2 место у команды «Речные волки» из ЛОРПа – Ленского объединенного речного пароходства. Они участвуют каждый год, и всегда очень достойно.

И, наконец, 1 место досталось команде Аэропорта Якутск! В начале фестиваля они когда-то выставили свою команду, потом сделали большой перерыв, и теперь вернулись, и сразу триумф!

Спецприз прессы достался команде КГБ – Команде Графского Берега, покорившей сердца своей харизмой и бережным отношением к традициям.

Вообще, Намский улус на правах хозяина выставил сразу несколько команд, за которые горячо болели земляки.

 

Стоит отметить спонсоров фестиваля «Полевая кухня» — 2018. Это Администрация Намского улуса (врио главы Ефим ГОГОЛЕВ), магазин «Охотник на Ярославского» (генеральный директор Афанасий ДАРБАСОВ), магазин «Мир охоты и рыбалки» (генеральный директор Ольга ГЛОТОВА), турбаза Танхай (генеральный директор Сергей ЖИРКОВ), Салон национальной посуды «Камелек» (генеральный директор Ольга ГРИГОРЬЕВА), ГУП ТЦТР РС(Я) (генеральный директор Алексей КОРОВИН), ЯкутОхотРыболовСоюз (председатель Закира ИВАНОВА), Аэропорт Якутск (генеральный директор Николай МЕСТНИКОВ) и другие.

Все команды были отмечены памятными призами, всем достались доля аплодисментов и восхищения зрителей, все присутствующие были досыта накормлены и получили заряд энергии. Уникальный фестиваль «Полевая кухня» вышел на республиканский уровень и заявил о себе как о мероприятии, способном приковать внимание мировой общественности и СМИ. Тренд уже подмечен министерством инвестразвития и предпринимательства республики.

 

 

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото Нарьяны ГАВРИЛЬЕВОЙ и ЯСИА.
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