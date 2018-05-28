Фестиваль скалолазания прошел в Якутске

В Якутске прошел фестиваль скалолазания, в котором приняли участие 60 человек. Фестиваль организован для начинающих спортсменов, передает телеканал «Якутия 24».

В скалолазании квалификация спортсмена определяется уровнем сложности трассы. Самый высокий уровень — девятый, могут одолеть немногие мастера во всем мире. Здесь важна сила в руках, поэтому отдельно проводится соревнование еще и по подтягиванию.

«10 июня в Якутск приедут два известных в мире чемпиона по скалолазанию. Будут путешествовать по Якутии, лазить по горам. И встретятся с нами», — сказал телеканалу заместитель председателя федерации по скалолазанию республике Александр Спиридонов.

Галина и Дмитрий Щерба только вчера приехали в Якутск, и узнав о фестивале, решили принять участие. Скоро они продолжат свои занятия на Еланке, где приложат свои навыки уже на природных выступах, и смогут вдохнуть освежающий ветер вместе с остротой риска.