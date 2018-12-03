Фестиваль-школа современного театрального искусства пройдет в Якутии

Двухгодичная программа развития театрального искусства открывается на Дальнем Востоке. Первым мероприятием стала фестиваль-школа «Территория. Сахалин», стартовавшая в Южно-Сахалинске.

Программа предусматривает грантовую поддержку обновления репертуара, проведение фестивалей и другие проекты, сообщил журналистам народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

«Программа готовилась еще тогда, когда мы не знали, что 2019-й год станет Годом театра. Она призвана, с одной стороны, объединить субъекты, театры, фестивали, которые здесь уже существуют. С другой стороны — соседство с Японией и другими странами должно способствовать созданию международного фестиваля», — сказал Евгений Миронов.

Программа будет реализована в 2019-2020 годах в городах Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск, Чита, Улан-Удэ и других.

С 3 по 11 декабря ведущие театральные коллективы страны представляют свои постановки на фестивале-школе современного искусства «Территория. Сахалин» в Сахалинской области. В Южно-Сахалинске спектакли можно будет посмотреть на сцене Чехов-центра и Сахалинского театра кукол. Откроется фестиваль спектаклем-концертом «Ван Гог. Письма к брату» с участием народного артиста России Евгения Миронова. Актриса Юлия Пересильд исполнит роль Катерины в постановке «ГрозаГроза» по пьесе Александра Островского. Сахалин увидит постановки московской «Геликон-оперы», Екатеринбургского театра современной хореографии, Школы-студии МХТ имени А. П. Чехова, Красноярского театра юного зрителя, московского театра «Трикстер». Будут представлены моноспектакли Театра Наций из цикла «Наше все…» о Чехове и Бродском. Спектакль «Наше все… Бродский» московские артисты сыграют в Долинске, Корсакове, Невельске и Холмске.

Фестиваль-школа современного искусства «Территория» пройдет в 2019 году на Камчатке, а в 2020-м году в Якутии. Участники программы по поддержке театрального искусства в регионах Дальнего Востока: театры Дальневосточного федерального округа, Государственный театр наций, Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Национальный театральный фестиваль и Премия «Золотая Маска», АНО «Фестиваль театров Дальнего Востока».

Фото https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2968560