Фестиваль СахаВА-2017: под затянутым в небе смогом

14-16 июля в селе Кысыл Сыр Намского улуса состоялся ежегодно проводимый республиканский Фестиваль волейбола СахаВА-2017, посвященный 120-летию выдающегося государственного и политического деятеля Якутии М. К. Аммосова.

Соревнования проводились, помимо классического волейбола, по сахаваболу, легкоатлетической эстафете, прыжкам «куобах», оформлению палаточного городка среди волейбольных клубов СахаВА. В соревнованиях всего участвовало 434 спортсмена из 13 волейбольных клубов, из них с полным составом 6 клубов. Были представлены команды и клубы Кобяйского, Намского, Усть-Алданского, Чурапчинского улусов и г. Якутска.

С пятницы 14 июля вечером команды начали съезжаться. Бывалые, опытные, не один десяток лет участвующие волейболисты учили молодых, впервые принимающих участие в столь массовом мероприятии членов клубов, начали устраивать палаточный городок, оформлять отведенный каждому клубу участок, готовить ужин. Парк культуры и отдыха села ожил.

В субботу с утра главный судья Валентин Жирков и главный секретарь Виктория Максимова, провели судейское совещание и жеребьевку, выдали расписание игр старшим судьям по возрастным категориям. Начались игры на девяти волейбольных площадках со сборными стойками и сетками, оборудованных и собранных накануне на стадионе.

Церемония открытия состоялась в парке на красочно оформленной сцене с флагами, банерами, растяжками ООВ СахаВА, Федерации волейбола республики, местного наслега. Кстати, всей подготовкой, оборудованием, оформлением места проведения занимаются сами участники совместно с местными спортсменами. Этот неписаный закон, обычай волейболистов СахаВА передается из поколения в поколение.

На торжественном открытии Фестиваля состоялось чествование ветеранов спорта, активно занимающихся и в пожилом возрасте любимым видом спорта, — волейболом Чичигинарова В. И., Сидорова К. М., Афанасьева П. Г., Баишева Н. М. Со словами благодарности к юбилярам и с поздравлениями к участникам обратились 1 заместитель министра спорта Чердонов С. С., председатель Федерации волейбола Республики Саха (Якутитя) Чичигинаров В. И., председатель ООВ СахаВА Иванов С. И., руководитель ГБУ РС (Я) «Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта» Михайлова А. С., заместитель РФСО «Урожай» Готовцев П. П. и хозяин глава 1-го Хомустахского наслега Жирков В. Г. По традиции СахаВА, по итогам сезона были определены обладатели номинаций:

Лучший журналист – Василий Посельский,

Лучший судья – Владимир Сивцев (Таттинский улус),

Лучший Президент Волейбольного клуба – Иван Колодезников (“Тойон Муру”),

Звания Мисс СахаВА удостоилась Ирина Станицкая из Сбербанка. А Мистером СахаВА был выбран лучший игрок республики последних лет Николай Павлов.

В субботу вечером Центром Досуга была проведена замечательная культурная программа Фестиваля с участием спортсменов со всех клубов.

Наибольшее количество команд по классическому волейболу участвовало среди мужчин до 30 лет – 12 команд. Здесь, одержав уверенные победы над соперниками, 1 место заняла команда «Тойон Муру». 2 место завоевала имеющая в своем составе молодых игроков команда “Чурапчы“, а на третью ступеньку пьедестала вышла команда хозяев “Нам”. Среди женщин до 30 лет на 1 место вышла дружная, сплоченная команда “Аргыс“. 2 место заняла команда “Урожай“. На третье место поднялась команда “Тойон Муру”. Специальными призами отметились: Василий Тун-Фа-Ли (“Чурапчы“), Павел Обутов (“Нам”), Александр Черкашин (“Тойон Муру”), Оксана Смагина (“Урожай“), Юлия Дягтерева (“Тойон Муру”), Матрена Кильбясова (“Аргыс“).

Среди команд с возрастом игроков свыше 30 лет было много интересных, захватывающих игр. Одержав победы над соперниками, среди мужчин 1 место завоевала “Сахамедиа“. 2 место заняла команда “Чурапчы“, ведомая одним из лучших игроков республики Д. Григорьевым. Опытные турнирные бойцы “Туймаады“ на третьем месте. Женщины “Сбербанка“ уверенно победили всех соперниц и завоевали 1 место. На 2 место вышли волейболистки “Медик“. 3 место досталось команде “Аргыс“. Специальными призами отметились: Спиридон Коркин (“Туймаада“), Александр Филиппов (“Сахамедиа“), Дмитрий Григорьев (“Чурапчы“), Антонина Аммосова (“Аргыс“), Марфа Иванова (“Медик“), Светлана Муратова (“Сбербанк“).

Призы лучшим игрокам предоставили ООО «Фармацевтическая фирма “Рослек“».

По сахаваболу в двух возрастных категориях первые места выиграли команды “Аргыс“. Среди команд, составленных из мужчин св. 45 лет и женщин св. 40 лет, на 2 месте вышла “Туймаада“, на 3 — “Медик“. А среди команд, составленных из мужчин св. 55 лет и женщин св. 50 лет, на 2 место вышел “Тойон Муру“, на третьем “Туймаада“.

Как говорится, все новое — хорошо забытое старое. В этом году организаторы в программу соревнований внесли легкоатлетическую эстафету, некогда очень популярный вид соревнований на Фестивале, среди молодых участников из 24 этапов по 100 метров. По итогам захватывающих, порой драматических на этапах, двух забегов лучший результат показал ВК “Сбербанк“. Второе время у ВК “Нам”, третьими стали ВК “Аргыс“.

В следующем, также некогда забытом, виде – в прыжках «куобах» дальше всех прыгнули спортсмены ВК “Аргыс“, второй результат показали члены ВК “Тойон Муру“, замкнули тройку призеров ВК “Сахамедиа“.

В конкурсе на лучшее оформление палаточного городка клуба жюри, составленное из местных организаторов, первое место присудило ВК “Урожай“. Вторыми и третьими оказались ВК “Сбербанк“ и “Тойон Муру“.

Главную награду “Кубок Фестиваля волейбола СахаВА-2017“ и денежный сертификат на сумму 70000 рублей завоевал сплоченный, старейший волейбольный клуб “Аргыс“ из Якутска. Второе место занял и в награду сертификат на сумму 50000 рублей получил волейбольный клуб “Тойон Муру“, оказавшийся лучшим среди сельских ВК. А на третью ступеньку пьедестала поднялись прошлогодние победители юбилейного Фестиваля волейболисты “Сбербанк“. Им вручен сертификат на сумму 30000 рублей. Сертификаты победителям Фестиваля волейбола СахаВА-2017 предоставлены обществом ограниченной ответственности “DDK”, одним из крупнейших предприятий по обработке алмазов в РС (Я).

Уместно напомнить, что в этом году два крупных мероприятия – Суперфинал и Фестиваль – проведены совместными усилиями ООВ СахаВА и Федерации волейбола РС(Я). В проведении этих соревнований помогли спонсоры, за что мы очень благодарны и надеемся, что спонсоры Федерации волейбола РС (Я) ООО “DDK”, АО «Страховая медицинская компания “Сахамедстрах“», ООО «Фармацевтическая фирма “Рослек“ и впредь будут поддерживать наши общественные начинания, усилия, тем самым внеся лепту в пропаганду здорового образа жизни, содействие самого массового вида спорта волейбола в республике.

Мы благодарны главе Намского улуса Атласову А. П., администрации 1-го Хомустахского наслега, работникам Центра досуга “Алгыс“, жителям села Кысыл Сыр, управления спорта, РСДЮСШ с. Намцы. Активное участие главы наслега не только в организации, но и соревнованиях Фестиваля — наглядный пример пропаганды физической культуры и спорта. Следует отметить, что Фестиваль проводился в Намском улусе с. Кысыл Сыр третий раз за всю историю СахаВА. В этом заслуга ветерана спорта, энтузиаста Софронова А. М.

Символично, что Фестиваль проводился в Намском улусе на родине выдающегося государственного и политического деятеля Якутии М. К. Аммосова, который в годы становления автономной республики в далеком 1923 году, занимая должность врио председателя ЯЦИК, издал приказ об организации Совета физической культуры Якутской АССР, тем самым заложил основу развития физической культуры и спорта.

Республиканский Фестиваль волейбола СахаВА-2017, ежегодно включаемый в календарь Управления физической культуры и спорта министерства спорта РС (Я), завершился. Мы благодарны участникам, организаторам, спонсорам, всем-всем, кто принимал участие.