Фестиваль — площадка для старта юных дарований Якутска

26 апреля во Дворце детства состоялся первый фестиваль детского творчества «Город, доброжелательный к детям», в котором участвовали воспитанники детских садов в возрасте от 4 до 7 лет. Фестиваль посвящен Году Добра, 385-летию основанию г. Якутска и 195-летию представительного органа г.Якутска. Организаторами конкурса являются Якутская городская Дума и Общественная организация «Лига Женщин».

Такой фестиваль проводится впервые. Его идея зародилась в прошлом году, когда благотворительный концерт, организованный по инициативе Якутской городской Думы, показал, каким огромным творческим потенциалом обладают самые маленькие артисты – воспитанники городских детсадов. Тогда же благодаря детям и их родителям была собрана рекордная сумма для помощи детям с онкозаболеваниями – около миллиона рублей.

Фестиваль детского творчества прошел в два этапа. На первом — жюри на уровне округов и пригородов были предоставлены номера, записанные на флешь-носителях, по темам: вокал, танцы, театр моды, художественное слово, художественное творчество. Затем главное жюри определило победителей-финалистов, которые участвовали в гала-концерте 26 апреля.

Председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ напутствовал первый фестиваль «Город, доброжелательный к детям»:

«Мы надеемся, что этот фестиваль ждет большое будущее, что он станет площадкой для старта юных дарований, откроет дорогу самым маленьким талантам».

Марина СИЛКИНА, первый заместитель председателя Якутской городской Думы сказала накануне фестиваля:

— Известно, что самые маленькие дети очень талантливы, и чтобы развивать малышей, почти в каждом дошкольном учреждении созданы творческие коллективы юных певцов, танцоров, артистов, художников. Каждый праздник в детсадах выливается в настоящие концерты для благодарных зрителей – родителей. Это творческая атмосфера, в которую вовлечены и воспитатели, и дети, и родители, и даже бабушки и дедушки. И давно назрело необходимость провести городской фестиваль, чтобы появилась площадка, на которой самые яркие маленькие артисты могли показать себя всему городу.

Холлы и коридоры около сцены Дворца детства были заполнены малышами в самых разнообразных и ярких костюмах, которые были заняты последними приготовлениями перед выходом на большую сцену. Не меньше маленьких артистов волновались воспитатели и родители. Для всех них фестиваль детсадовского творчества стал большим событием – радостным и ответственным, к которому долго и тщательно готовились, шили костюмы, репетировали, и все было по настоящему – сцена, микрофоны, занавес и, конечно, аплодисменты.

Затем начался гала-концерт – настоящий калейдоскоп ярких красок, фантастически красивых костюмов, звонких детских голосов, немного неуклюжих, но старательных танцевальных па. Малыши от 4 до 7 лет всегда покоряют зрителей своей непосредственностью и искренностью. И даже заминки и сбои простительны – кто-то забыл, растерявшись на сцене, вовремя уйти, и его уводили за руку, кто-то потерял деталь костюма, кто-то повернулся не в ту сторону. Это лишь придавало концерту естественности и неофициальности. Можно представить, как трудно было жюри распределить места и призы – все маленькие артисты были хороши, все были талантливы!

Самый теплый прием оказали зрители песням в слаженном исполнении ансамбля девочек из инклюзивной театральной студии «Маленький принц». Еще большее впечатление произвел необычный танец «Сияние Севера» в исполнении инклюзивного танцевального ансамбля «Ил Дэгэй» детского подросткового центра, когда на сцене вместе с другими детьми закружились ребята в инвалидных колясках, а их руки двигались в ритме музыки. Надо было видеть, как сияли улыбками их лица — это было трогательно и в то же время жизнерадостно и оптимистично. Некоторые зрители даже не смогли сдержать слез, настолько сильное впечатление произвел этот танец.

Во время фестиваля в холле собирали средства для благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал».



Под звуки фанфар были вручены призы победителям во всех номинациях, но не это было главным итогом фестиваля. «Город, доброжелательный к детям» стал настоящим праздником творчества, фантазии и таланта для маленьких артистов и взрослых зрителей.