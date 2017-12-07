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7 декабря 2017, 9:40
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Фестиваль «Музыкальная мозаика» объединил творческую молодежь Алданского района

«Музыкальная мозаика» объединила лучших исполнителей Алданского района.

Районный конкурс-фестиваль с поэтичным названием «Музыкальная мозаика» собрал под свои знамена творческую молодежь Алданского района. Юные музыканты-исполнители, вокалисты, танцоры, мастера изобразительного искусства и прикладного творчества, исполнители стихов и прозы  от 6 до 25  лет демонстрировали умения, навыки и технику в различных видах творчества.  Конкурс проводится вот уже третий год подряд в Доме культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах.

«Музыкальная мозаика» это фестиваль, куда съезжаются талантливые в разнообразных жанрах дети со всего Алданского района. Основу конкурсантов составляют учащиеся школ искусств из Алдана, Томмота, Нижнего–Куранаха, но с каждым годом число участников, вливающихся в их ряды становится все больше.

В этом году в конкурсе участвовало  более 400 человек.  Это уже настоящий  цельный и сплоченный творческий союз, объединенный общей целью. Безусловно «Музыкальная мозаика» –соревнование, позволяющее выявить лучших, но это и  стимул к развитию и работе над собой. Так как фестивальная программа проходит в теплой и дружеской атмосфере, она оставляет только лучшие воспоминания и позволяет обрести новых друзей.

«Мы ставим перед собой задачу  выявления  и привлечения  способных, одаренных детей и подростков. Стараемся поддерживать  творческие  начинания, имеющие  особую культурную и социальную значимость для общества. Предоставляем  возможность  для реализации и совершенствования творческих способностей через участие в конкурсной и в концертной деятельности, — поделились организаторы конкурса директор Детской школы искусств п. Нижний Куранах Дина Лунева, заместитель  директора Наталья Сорокина и директор ДК «Металлург» Марина Русинова. – Этот фестиваль, прежде всего, место встречи талантливых детей и коллективов. Не для всех это очередное достижение, для многих – первые шаги и успехи, первые яркие эмоции и возможность показать себя с лучшей стороны. Участниками фестиваля являются коллективы, работающие в различных жанрах, объединенные творческим процессом и любовью к нему».

«Еще раз убеждаешься, насколько талантливы педагоги. Все номера яркие, интересные и даже веселые. Несмотря на то, что фестиваль самодеятельного искусства, многие  номера были высокого профессионального уровня» — отметила Екатерина Буланкина, председатель жюри в номинации «Вокал».

«Принимая участие в фестивале, дети могут продемонстрировать свои творческие способности, выразить себя, поучиться у других и приобрести определённый опыт для дальнейшего роста уровня своего мастерства», — делятся впечатлением преподаватели Томмотской школы искусств, учащиеся которой активно заявили о себе в этом году во всех номинациях. Причем достаточно успешно!

Из всего разнообразия номеров жюри отметило выступление театрального отделения Алданской детской школы искусств с театрализованными рассказами Носова и Бианки; активность Алданского политехникума, представившего  на суд зрителей номера в исполнении вокально-инструментального ансамбля  и современный танец. Совершенно по новому предстали перед зрителем известные Алданскому и Куранахскому зрителю вокалистки  Виктория Торопова и Екатерина Куценко. Необычный стиль исполнения  известных произведений «Ласточка» и «Когда я уйду» сначала удивил, а потом поразил своей мощной энергетикой весь зал до глубины души. Порадовали исполнители Театра юного зрителя г. Алдан и многочисленны состав Томмотской команды, показавший высокий уровень исполнительского мастерства.

А искрометное, чистейшее исполнение Антипиной Марии из Детской школы искусств п. Нижний Куранах (руководитель Русинова М.Я) «Песни Василисы» принесло вокалистке почетное звание – обладательницы ГРАН-ПРИ в номинации «Вокал».

Конкурс есть конкурс. Обладателями ГРАН-ПРИ также стали:

Театральное отделение Алданской детской школы искусств (руководители Адонин А.П. и Добрынина С.В.)  и  Андрей Саранчин. Нижне-Куранахская школа искусств (преподаватель Лунева Д.Н.).

Звания Лауреатов распределились следующим образом.

Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»:

Лауреаты 1 степени.

Васенёва Кристина. Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Андреева В.Т.);

Скобеева Настя. Средняя возрастная категория В (14-17 лет).  СОШ №4 (руководитель Пономаренко-Сколотяная Н.С.);

Яворская Александра. Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Поляничко Т.Е.).
Лауреаты 2 степени.

Кович Вероника.Младшая  возрастная категория (7-10лет). МКОУ СОШ №10 п. Лебединый, ресурсный центр «Радуга» (руководитель Кович О.Г.);

Пономаренко Полина. Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Казарина Г.Д.);

Демитрова Анжела.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБУ ДО «ТДШИ» ( руководитель Карамзин В.В.);

Наместникова Татьяна. Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУ СОШ №10 п. Лебединый (руководитель Кович О.Г.);

Медведева Анастасия.Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ ( руководитель Селезнева Т.И.).
Лауреаты 3 степени.

Терещенко Полина. Средняя возрастная категория А(11-13лет).МКОУС(К)ОШИ ( руководитель Пушкарева О.В.);

Осипова Сардана и Сорокина Валентина Афанасьевна. Возрастная категория Учитель и Ученик. (руководитель Сорокина В.А.).
Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУСТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО».

Лауреаты 1 степени.

Егоян Инесса. Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Заседателева И.А.);

Отделение изобразительного искусства.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Севрюкова Л.В.);

Ковацкая Виктория.Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Заседателева И.А.).
Лауреаты 2 степени.

«Вдохновение».Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБУ ДО «ТДШИ» (руководитель Красильникова А.В.);

ДПИ группа (Скрябин Василий, Царанок Иван, Сапченков Алексей).Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ ( руководитель Абрамова Л.И.);
Лауреаты 3 степени.

ДПИ группа (Ким Юля, Бойдарико Саша,Терещенко Полина, Архипова Алина,Ковалева Света, Медведева Настя, Тихонова Яна, Тюпина Марина).Средняя возрастная категория А (11-13лет). МКОУС(К)ОШИ (руководитель Мелихова С.В.);

Царанок Иван.Средняя возрастная категорияВ (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ (руководитель Чмир О.Г.);

ДПИ группа (Курбатова Саша, Курбатова Лиза, Медведева Настя, Ковалева Света, Архипова Алина, Гаер Айна).Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ (руководитель Загибалова Е.С.);
Номинация  «ХОРЕОГРАФИЯ»

Лауреаты 1 степени.

«СКИТЛС», младшая группа. Младшая возрастная категория (7-10лет).МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Андреева В.А.);

«СТРЕКОЗА» Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ ДО «АДШИ» (руководитель Антонова Р.М.);

«СКИТЛС», старшая группа.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ ДО«НКДШИ» (руководитель Андреева В.А.);

«ДАБЛ ДЭНЦ»Возрастная категория Учитель и Ученик. ДК «Металлург» (руководитель Шубенков А.Д.).
Лауреаты 2 степени.

«ЗАБАВУШКА» Младшая возрастная категория (7-10лет). МБОУ ДО «АДШИ» (руководитель Земская Г.Б.);

«ЭДЕЛЬВЕЙС» хореографическая студия.Средняя возрастная категория В (14-17 лет). МБОУ Гимназия п. Нижний  Куранах.(руководитель Андреева Ф.В.).
Лауреаты 3 степени.

«ЭДЕЛЬВЕЙС» хореографическая студия.Младшая возрастная категория (7-10лет).МБОУ Гимназия п. Нижний  Куранах.(руководитель Андреева Ф.В.);

«БУСИНКА» Средняя возрастная категория А (11-13лет).МКОУС(К)ОШИ (руководители Дуброва Н.А., Мигунова Н.П.);

«АССОРТИ» Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ СОШ № 5 (руководитель Лень Б.Ф.);

«РАДУГА» Средняя возрастная категория В (14-17 лет). МБОУ СОШ №4 (руководитель Искужина Л.С.).

«МЕГА ДРАЙВ»Средняя возрастная категория В (17-25лет). Алданский политехникум (руководитель Гребенникова Е.Е.).
Номинация «ВОКАЛ»

Лауреаты 1 степени

Сатаров Деербек. Младшая возрастная категория (7-10лет). МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);

Белая Диана. Младшая возрастная категория (7-10лет). МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);

Баязитова Инесса.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ СОШ № 1 (руководитель Самойлова И.П.);

«ЛАДУШКИ» Средняя возрастная категория А (11-13лет)МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);

Райлян Алина. Средняя возрастная категория В (14-17 лет). Театр юного зрителя(руководитель Костина Ж.А.);

Торопова Виктория.Средняя возрастная категория В (17-25лет). ДК «Металлург»(руководитель Русинова М.Я.);

Куценко Екатерина. Средняя возрастная категория В (17-25лет).Филиал Якутского музыкального колледжа. (руководитель Русинова М.Я.);

Пономаренко Наталья Сергеевна и Антипина Мария. Возрастная категория Учитель и Ученик. МБОУ СОШ №4.(руководитель Пономаренко – Сколотяная Н.Л.).
Лауреаты 2 степени.

Зверева Ульяна. Средняя возрастная категорияА (11-13лет).Театр юного зрителя(руководитель Костина Ж.А.);

Балабкина Валерия. Средняя возрастная категория А (11-13лет)МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);

«БЛЕСК» Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ СОШ № 1 (руководитель Самойлова И.П.);

Чернова Юлия.Средняя возрастная категория А (14-17лет). МБОУ СОШ № 1 (руководитель Самойлова И.П.);

Килин Евгений.Средняя возрастная категория В (17-25лет). Алданский политехникум (руководитель Гребенникова Е.Е.).
Лауреаты 3 степени

Бурдуковская Софья. Средняя возрастная категория А (11-13лет)МБОУ ДО «АДШИ»(руководитель Челондаева Н.В.).

Медведева Анастасия. Средняя возрастная категория А (14-17лет). МКОУС(К)ОШИ (руководитель Моисеева Е.В.);

Кыймина Виктория.Средняя возрастная категория В (17-25лет). Алданский политехникум (руководитель Гущин А.А.).
Номинация «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

Лауреаты 1 степени

Попов Денис. Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Савенок В. В.);

Шимчук Илья. Фортепиано и Ксилофон. Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Агеева Е.В.);

Бавыкина Ангелина. Фортепиано. Старшая группа 5-8 классы. МБОУ «АДШИ» (преподаватель Баркова Н.В.)

Волков Максим. Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Лунева Д.Н.);

Томакина Кристина.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.).

Сакерин Саша.Народные инструменты. Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Лунева Д.Н.);

Ярополов Дмитрий.Народные инструменты. Старшая группа 5-6 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Лунева Д.Н.);
Лауреаты 2 степени.

Геворгян Анаит. Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Лакиза О.Г.);

Сорокина Милена.Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Агеева Е.В.);

Калашникова Софья.Фортепиано и Ксилофон. Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Агеева Е.В.);

Листопад НадеждаФортепиано. Старшая группа 5-8 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Савенок В. В.);

Белеза Дарья.Фортепиано. Старшая группа 5-8 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Савенок В. В.);

Чернаков Сергей. Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы. СПП Филиал ЯМК (преподаватель Кормишин А.В.);

Неживая Евгения.Народные инструменты. Средняя группа 3-4 классы.МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.).

Платонова Юля.Средняя группа 3-4 классы.СПП Филиал ЯМК (преподаватель Кормишин А.В.);

Торопова Александра. Народные инструменты. Старшая группа 5-6 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.)
Лауреаты 3 степени.

Мирошниченко Уля.Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ»(преподаватель Агеева Е.В.);

Бычков Иннокентий .Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «АДШИ».(преподаватель Кормишин А.В.);

Умарова Ирина.Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «АДШИ».(преподаватель Баркова Н.В.);

Кулаева Оксана.Фортепиано. Старшая группа 5-8 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Лакиза О.Г.);

Редров Иван.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Лукинская Р.М.);

БаймишевАрман.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Расюк Г.В.);

Ушакова Ольга.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.СПП Филиал ЯМК (преподаватель Кормишин А.В.);

Сакерина Дарья.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.).

Пономарев Никанор. Народные инструменты. Средняя группа 3-4 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Ребенок О.В.);

Руденко Александра.Народные инструменты. Старшая группа 5-6 классы.МБОУ ДО «АДШИ».(преподаватель Турьева А.Н.).

Члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов, поблагодарили преподавателей и родителей за чуткость и труд в приобщении детей к искусству, пожелав им стремиться к дальнейшим победам.

 

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
01.12.2017, 11:01
Политика
Экстра
Назначен заместитель руководителя АГиП Якутии
03.12.2017, 23:21
Желток
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
04.12.2017, 14:30
Желток
Гламурный Павел Маринычев включился в борьбу за мандат Ил Тумэна?
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
05.12.2017, 17:43
Происшествия
Экстра
Двигатель отказал во время полета у самолета АК «Якутия»
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Житель Намцев и работники из Узбекистана не поделили … снег

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06.12.2017

Пройден полувековой рубеж – спасены сотни тысяч детских жизней

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06.12.2017

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06.12.2017

Это было ожидаемо – Георгий Балакшин о запрете МОК выступать России под своим флагом

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Общество
06.12.2017

Ушел из жизни Иван Данилович Черов

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06.12.2017

Житель Якутска предлагает отмечать День карася

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06.12.2017

В крупном ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей