Фестиваль «Музыкальная мозаика» объединил творческую молодежь Алданского района

«Музыкальная мозаика» объединила лучших исполнителей Алданского района.
Районный конкурс-фестиваль с поэтичным названием «Музыкальная мозаика» собрал под свои знамена творческую молодежь Алданского района. Юные музыканты-исполнители, вокалисты, танцоры, мастера изобразительного искусства и прикладного творчества, исполнители стихов и прозы от 6 до 25 лет демонстрировали умения, навыки и технику в различных видах творчества. Конкурс проводится вот уже третий год подряд в Доме культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах.
«Музыкальная мозаика» это фестиваль, куда съезжаются талантливые в разнообразных жанрах дети со всего Алданского района. Основу конкурсантов составляют учащиеся школ искусств из Алдана, Томмота, Нижнего–Куранаха, но с каждым годом число участников, вливающихся в их ряды становится все больше.
В этом году в конкурсе участвовало более 400 человек. Это уже настоящий цельный и сплоченный творческий союз, объединенный общей целью. Безусловно «Музыкальная мозаика» –соревнование, позволяющее выявить лучших, но это и стимул к развитию и работе над собой. Так как фестивальная программа проходит в теплой и дружеской атмосфере, она оставляет только лучшие воспоминания и позволяет обрести новых друзей.
«Мы ставим перед собой задачу выявления и привлечения способных, одаренных детей и подростков. Стараемся поддерживать творческие начинания, имеющие особую культурную и социальную значимость для общества. Предоставляем возможность для реализации и совершенствования творческих способностей через участие в конкурсной и в концертной деятельности, — поделились организаторы конкурса директор Детской школы искусств п. Нижний Куранах Дина Лунева, заместитель директора Наталья Сорокина и директор ДК «Металлург» Марина Русинова. – Этот фестиваль, прежде всего, место встречи талантливых детей и коллективов. Не для всех это очередное достижение, для многих – первые шаги и успехи, первые яркие эмоции и возможность показать себя с лучшей стороны. Участниками фестиваля являются коллективы, работающие в различных жанрах, объединенные творческим процессом и любовью к нему».
«Еще раз убеждаешься, насколько талантливы педагоги. Все номера яркие, интересные и даже веселые. Несмотря на то, что фестиваль самодеятельного искусства, многие номера были высокого профессионального уровня» — отметила Екатерина Буланкина, председатель жюри в номинации «Вокал».
«Принимая участие в фестивале, дети могут продемонстрировать свои творческие способности, выразить себя, поучиться у других и приобрести определённый опыт для дальнейшего роста уровня своего мастерства», — делятся впечатлением преподаватели Томмотской школы искусств, учащиеся которой активно заявили о себе в этом году во всех номинациях. Причем достаточно успешно!
Из всего разнообразия номеров жюри отметило выступление театрального отделения Алданской детской школы искусств с театрализованными рассказами Носова и Бианки; активность Алданского политехникума, представившего на суд зрителей номера в исполнении вокально-инструментального ансамбля и современный танец. Совершенно по новому предстали перед зрителем известные Алданскому и Куранахскому зрителю вокалистки Виктория Торопова и Екатерина Куценко. Необычный стиль исполнения известных произведений «Ласточка» и «Когда я уйду» сначала удивил, а потом поразил своей мощной энергетикой весь зал до глубины души. Порадовали исполнители Театра юного зрителя г. Алдан и многочисленны состав Томмотской команды, показавший высокий уровень исполнительского мастерства.
А искрометное, чистейшее исполнение Антипиной Марии из Детской школы искусств п. Нижний Куранах (руководитель Русинова М.Я) «Песни Василисы» принесло вокалистке почетное звание – обладательницы ГРАН-ПРИ в номинации «Вокал».
Конкурс есть конкурс. Обладателями ГРАН-ПРИ также стали:
Театральное отделение Алданской детской школы искусств (руководители Адонин А.П. и Добрынина С.В.) и Андрей Саранчин. Нижне-Куранахская школа искусств (преподаватель Лунева Д.Н.).
Звания Лауреатов распределились следующим образом.
Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»:
Лауреаты 1 степени.
Васенёва Кристина. Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Андреева В.Т.);
Скобеева Настя. Средняя возрастная категория В (14-17 лет). СОШ №4 (руководитель Пономаренко-Сколотяная Н.С.);
Яворская Александра. Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Поляничко Т.Е.).
Лауреаты 2 степени.
Кович Вероника.Младшая возрастная категория (7-10лет). МКОУ СОШ №10 п. Лебединый, ресурсный центр «Радуга» (руководитель Кович О.Г.);
Пономаренко Полина. Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Казарина Г.Д.);
Демитрова Анжела.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБУ ДО «ТДШИ» ( руководитель Карамзин В.В.);
Наместникова Татьяна. Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУ СОШ №10 п. Лебединый (руководитель Кович О.Г.);
Медведева Анастасия.Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ ( руководитель Селезнева Т.И.).
Лауреаты 3 степени.
Терещенко Полина. Средняя возрастная категория А(11-13лет).МКОУС(К)ОШИ ( руководитель Пушкарева О.В.);
Осипова Сардана и Сорокина Валентина Афанасьевна. Возрастная категория Учитель и Ученик. (руководитель Сорокина В.А.).
Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУСТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО».
Лауреаты 1 степени.
Егоян Инесса. Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Заседателева И.А.);
Отделение изобразительного искусства.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Севрюкова Л.В.);
Ковацкая Виктория.Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах (руководитель Заседателева И.А.).
Лауреаты 2 степени.
«Вдохновение».Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБУ ДО «ТДШИ» (руководитель Красильникова А.В.);
ДПИ группа (Скрябин Василий, Царанок Иван, Сапченков Алексей).Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ ( руководитель Абрамова Л.И.);
Лауреаты 3 степени.
ДПИ группа (Ким Юля, Бойдарико Саша,Терещенко Полина, Архипова Алина,Ковалева Света, Медведева Настя, Тихонова Яна, Тюпина Марина).Средняя возрастная категория А (11-13лет). МКОУС(К)ОШИ (руководитель Мелихова С.В.);
Царанок Иван.Средняя возрастная категорияВ (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ (руководитель Чмир О.Г.);
ДПИ группа (Курбатова Саша, Курбатова Лиза, Медведева Настя, Ковалева Света, Архипова Алина, Гаер Айна).Средняя возрастная категория В (14-17 лет).МКОУС(К)ОШИ (руководитель Загибалова Е.С.);
Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»
Лауреаты 1 степени.
«СКИТЛС», младшая группа. Младшая возрастная категория (7-10лет).МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Андреева В.А.);
«СТРЕКОЗА» Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ ДО «АДШИ» (руководитель Антонова Р.М.);
«СКИТЛС», старшая группа.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ ДО«НКДШИ» (руководитель Андреева В.А.);
«ДАБЛ ДЭНЦ»Возрастная категория Учитель и Ученик. ДК «Металлург» (руководитель Шубенков А.Д.).
Лауреаты 2 степени.
«ЗАБАВУШКА» Младшая возрастная категория (7-10лет). МБОУ ДО «АДШИ» (руководитель Земская Г.Б.);
«ЭДЕЛЬВЕЙС» хореографическая студия.Средняя возрастная категория В (14-17 лет). МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах.(руководитель Андреева Ф.В.).
Лауреаты 3 степени.
«ЭДЕЛЬВЕЙС» хореографическая студия.Младшая возрастная категория (7-10лет).МБОУ Гимназия п. Нижний Куранах.(руководитель Андреева Ф.В.);
«БУСИНКА» Средняя возрастная категория А (11-13лет).МКОУС(К)ОШИ (руководители Дуброва Н.А., Мигунова Н.П.);
«АССОРТИ» Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ СОШ № 5 (руководитель Лень Б.Ф.);
«РАДУГА» Средняя возрастная категория В (14-17 лет). МБОУ СОШ №4 (руководитель Искужина Л.С.).
«МЕГА ДРАЙВ»Средняя возрастная категория В (17-25лет). Алданский политехникум (руководитель Гребенникова Е.Е.).
Номинация «ВОКАЛ»
Лауреаты 1 степени
Сатаров Деербек. Младшая возрастная категория (7-10лет). МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);
Белая Диана. Младшая возрастная категория (7-10лет). МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);
Баязитова Инесса.Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ СОШ № 1 (руководитель Самойлова И.П.);
«ЛАДУШКИ» Средняя возрастная категория А (11-13лет)МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);
Райлян Алина. Средняя возрастная категория В (14-17 лет). Театр юного зрителя(руководитель Костина Ж.А.);
Торопова Виктория.Средняя возрастная категория В (17-25лет). ДК «Металлург»(руководитель Русинова М.Я.);
Куценко Екатерина. Средняя возрастная категория В (17-25лет).Филиал Якутского музыкального колледжа. (руководитель Русинова М.Я.);
Пономаренко Наталья Сергеевна и Антипина Мария. Возрастная категория Учитель и Ученик. МБОУ СОШ №4.(руководитель Пономаренко – Сколотяная Н.Л.).
Лауреаты 2 степени.
Зверева Ульяна. Средняя возрастная категорияА (11-13лет).Театр юного зрителя(руководитель Костина Ж.А.);
Балабкина Валерия. Средняя возрастная категория А (11-13лет)МБОУ ДО «НКДШИ» (руководитель Русинова М.Я.);
«БЛЕСК» Средняя возрастная категория А (11-13лет). МБОУ СОШ № 1 (руководитель Самойлова И.П.);
Чернова Юлия.Средняя возрастная категория А (14-17лет). МБОУ СОШ № 1 (руководитель Самойлова И.П.);
Килин Евгений.Средняя возрастная категория В (17-25лет). Алданский политехникум (руководитель Гребенникова Е.Е.).
Лауреаты 3 степени
Бурдуковская Софья. Средняя возрастная категория А (11-13лет)МБОУ ДО «АДШИ»(руководитель Челондаева Н.В.).
Медведева Анастасия. Средняя возрастная категория А (14-17лет). МКОУС(К)ОШИ (руководитель Моисеева Е.В.);
Кыймина Виктория.Средняя возрастная категория В (17-25лет). Алданский политехникум (руководитель Гущин А.А.).
Номинация «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
Лауреаты 1 степени
Попов Денис. Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Савенок В. В.);
Шимчук Илья. Фортепиано и Ксилофон. Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Агеева Е.В.);
Бавыкина Ангелина. Фортепиано. Старшая группа 5-8 классы. МБОУ «АДШИ» (преподаватель Баркова Н.В.)
Волков Максим. Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Лунева Д.Н.);
Томакина Кристина.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.).
Сакерин Саша.Народные инструменты. Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Лунева Д.Н.);
Ярополов Дмитрий.Народные инструменты. Старшая группа 5-6 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Лунева Д.Н.);
Лауреаты 2 степени.
Геворгян Анаит. Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Лакиза О.Г.);
Сорокина Милена.Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Агеева Е.В.);
Калашникова Софья.Фортепиано и Ксилофон. Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Агеева Е.В.);
Листопад НадеждаФортепиано. Старшая группа 5-8 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Савенок В. В.);
Белеза Дарья.Фортепиано. Старшая группа 5-8 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Савенок В. В.);
Чернаков Сергей. Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы. СПП Филиал ЯМК (преподаватель Кормишин А.В.);
Неживая Евгения.Народные инструменты. Средняя группа 3-4 классы.МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.).
Платонова Юля.Средняя группа 3-4 классы.СПП Филиал ЯМК (преподаватель Кормишин А.В.);
Торопова Александра. Народные инструменты. Старшая группа 5-6 классы. МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.)
Лауреаты 3 степени.
Мирошниченко Уля.Фортепиано и Ксилофон. Младшая группа 1-2 классы. МБОУ ДО «НКДШИ»(преподаватель Агеева Е.В.);
Бычков Иннокентий .Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «АДШИ».(преподаватель Кормишин А.В.);
Умарова Ирина.Средняя группа 3-4 классы. МБОУ ДО «АДШИ».(преподаватель Баркова Н.В.);
Кулаева Оксана.Фортепиано. Старшая группа 5-8 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Лакиза О.Г.);
Редров Иван.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Лукинская Р.М.);
БаймишевАрман.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Расюк Г.В.);
Ушакова Ольга.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.СПП Филиал ЯМК (преподаватель Кормишин А.В.);
Сакерина Дарья.Народные инструменты. Младшая группа 1-2 классы.МБОУ ДО «НКДШИ» (преподаватель Торопова Ю.А.).
Пономарев Никанор. Народные инструменты. Средняя группа 3-4 классы.МБОУ ДО «ТДШИ»(преподаватель Ребенок О.В.);
Руденко Александра.Народные инструменты. Старшая группа 5-6 классы.МБОУ ДО «АДШИ».(преподаватель Турьева А.Н.).
Члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов, поблагодарили преподавателей и родителей за чуткость и труд в приобщении детей к искусству, пожелав им стремиться к дальнейшим победам.
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