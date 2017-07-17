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17 июля 2017, 14:00
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Фестиваль красок «Холи» собрал тысячи горожан

В рамках направления «Якутск молодой» Года добра, 15 июля на площади Дружбы состоялся любимый всеми Фестиваль красок «Холи», где приняли участие более тысячи горожан.

Организаторами фестиваля в этом году выступили инициативные молодые ребята во главе с Диной Лыткиной при поддержке Окружной администрации города Якутска и Управления молодежи и семейной политики.

Фестиваль красок «Холи» — праздник ярких красок, зародившийся в далекой Индии и ставший популярным во всех крупных городах мира. Якутск также не стал исключением и провел один из самых масштабных мероприятий города.

На фестивале приняли участие ведущие звезды якутской эстрады, творческие коллективы и танцевальные команды. Зрителей ожидала зажигательная концертная программа, конкурсы и ценные призы.

Также во время фестиваля была проведена акция «Бесплатные объятия» от добровольцев общественной организации «Город Добра». Добровольцы обнимали всех желающих в знак теплого взаимоотношения между людьми.

Все горожане и гости столицы, посетившие Фестиваль красок «Холи», зарядились летним позитивом, получили заряд бодрости и энергии!

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Источник: Управление молодежи и семейной политики ОА г. Якутска
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