Фестиваль индийского кино пройдет с 1 по 3 августа

В рамках визита посла Республики Индия в Российской Федерации г-на Панкаджа Сарана, с 1 по 3 августа в Якутске пройдут фестиваль индийского кино, а также мастер-классы по индийскому классическому танцу.

Показы индийского кино пройдут в кинотеатрах «Лена» и «Центральный» с 1 по 3 августа 2018 года.

Зрителям будут представлены три индийских фильма: «Инглиш-Винглиш», «Беги, Милка, Беги» и «Звездочки на земле».

Открытие кинофестиваля состоится 1 августа в 18:10 в кинотеатре «Лена». Его украсят своим выступлением коллектив индийского танца «Дости» (г. Владивосток).

Позднее ансамбль «Дости» даст мастер-классы индийского танца для жительниц города Якутска.

«Дости» — танцевальный ансамбль, основанный в 1998 году, работает в стиле бхаратнатьям, обучаясь мастерству у преподавателей из Индии. О дате и месте проведения мастер-классов будет сообщено дополнительно.

Приглашаем всех друзей Индии на кинофестиваль, а также мастер-классы индийского танца. Участие во всех программах – бесплатно!