Фестиваль индийского кино пройдет с 1 по 3 августа

В рамках визита посла Республики Индия в Российской Федерации г-на Панкаджа Сарана, с 1 по 3 августа в Якутске пройдут фестиваль индийского кино, а также мастер-классы по индийскому классическому танцу.
Показы индийского кино пройдут в кинотеатрах «Лена» и «Центральный» с 1 по 3 августа 2018 года.
Зрителям будут представлены три индийских фильма: «Инглиш-Винглиш», «Беги, Милка, Беги» и «Звездочки на земле».
Открытие кинофестиваля состоится 1 августа в 18:10 в кинотеатре «Лена». Его украсят своим выступлением коллектив индийского танца «Дости» (г. Владивосток).
Позднее ансамбль «Дости» даст мастер-классы индийского танца для жительниц города Якутска.
«Дости» — танцевальный ансамбль, основанный в 1998 году, работает в стиле бхаратнатьям, обучаясь мастерству у преподавателей из Индии. О дате и месте проведения мастер-классов будет сообщено дополнительно.
Приглашаем всех друзей Индии на кинофестиваль, а также мастер-классы индийского танца. Участие во всех программах – бесплатно!
да здравствует дружба народов в наше неспокойное время!
Раньше индийское кино такой бум был помнится) эх… ностальжи 🙂
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.