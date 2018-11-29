Фестиваль «Эпосы народов России» все ближе!

До торжественного открытия Всероссийского молодежного фестиваля исполнителей эпоса «Эпосы народов России» осталось всего 8 дней!

Напоминаем что 6 декабря, в следующий четверг по адресу: ул. Орджоникидзе д. 4 в здании Арктического государственного института культуры и искусств в 09:30 ч. состоится открытие фестиваля. Мы приглашаем всех желающих стать частью этого события.

Эпос — это уникальный феномен концентрации генетической памяти, мировоззрения философии, поэтического языка, песенной и устной сказительской традиции в виде импровизации и традиционных запевов, на протяжении столетий сохранивший культурную идентичность любого народа. Эпос найдется у любого народа.

Пока жива эпическая культура – будет жив и народ! Присоединяйся к нам!

Дресс-код: национальный костюм или этно-аксессуары и, конечно же, отличное настроение.

Вас ждет красивое, эпичное представление, охватывающее все этажи Арктического института!

В этот день, АГИКИ предстанет в образе Верхнего и Срединного мира! Воздадим должное нашим традициям и культуре!