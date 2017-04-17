Фестиваль детского творчества «Город, доброжелательный к детям»

Марина СИЛКИНА, первый заместитель председателя Якутской городской Думы:

— Фестиваль творчества воспитанников детских садов проводится в Якутске впервые. Его идея зародилась в прошлом году, когда благотворительный концерт, организованный по инициативе Якутской городской Думы, показал, каким огромным творческим потенциалом обладают самые маленькие артисты в возрасте от 4 до 7 лет. Тогда же благодаря детям и их родителям была собрана рекордная сумма для помощи детям с онкозаболеваниями – около миллиона рублей.

Известно, что самые маленькие дети очень талантливы, и чтобы развивать малышей, почти в каждом дошкольном учреждении созданы творческие коллективы юных певцов, танцоров, артистов, художников. Каждый праздник в детсадах выливается в настоящие концерты для благодарных зрителей – родителей. Это творческая атмосфера, в которую вовлечены и воспитатели, и дети, и родители, и даже бабушки и дедушки. И давно назрело необходимость провести городской фестиваль, чтобы появилась площадка, на которой самые яркие маленькие артисты могли показать себя всему городу. Надеемся, что наш фестиваль традиционным, и самое главное, откроет дорогу талантливым детям.

Фестиваль детского творчества организуют Якутская городская Дума и Лига женщин, пройдет он в два этапа. Участвуют воспитанники детских садов в возрасте от 4 до 7 лет.

Предоставляются номера, записанные на флешь-носителях, по темам: вокал, танцы, театр моды, художественное слово, художественное творчество.

На первом этапе отбор проводится жюри на уровне округов и пригородов ГО г.Якутск с 16 по 20 апреля. Финалисты участвуют в гала-концерте 26 апреля. Профессиональное жюри путем закрытого голосования определит победителей.

На снимках участники прошлогоднего концерта творческих коллективов детсадов Якутска.

