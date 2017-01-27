Феодосия Габышева встретилась с работниками образования Таттинского улуса

Первый заместитель министра образования и науки РС(Я) Ф.В.Габышева в конце прошлой недели работала в Таттинском улусе.

В Туора-Кюельской средней школе имени П.П.Кочнева состоялся «круглый стол» с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций. Коллеги поделились опытом реализации инновационных проектов. Интерес участников встречи вызвали выступления заместителя главы администрации улуса по социальным вопросам И.А. Сивцевой, начальника управления образования А.Н. Мироновой, директора Детской школы искусств Д.А. Поповой, заведующей детсадом «Сулусчаан» с.Ытык-Кюель Е.Т.Алексеевой о культурно-образовательном кластере «Татта», проектах «Шахматы – детям», «Музыка для всех» и т.д. Создание единой образовательной среды объединил общеобразовательные организации различных улусов. Например, центр Олонхо образовал республиканскую сеть детских садов, центр духовности «Мандар Кыhата» и 6 улусных агрошкол работают в тесном контакте с колледжами среднего профессионального образования сел Харбалах, Чурапча, со школами Мегино-Кангаласского, Амгинского, Томпонского улусов и с.Хатассы. Такой подход к обновлению содержания межведомственного, профессионального взаимодействия приносит только положительные результаты.

Педагоги и учащиеся с большой гордостью провели экскурсию по новому двухэтажному каменному зданию. Благодаря удачному проектированию, дизайну, эстетичному оформлению в школе созданы комфортные условия для всестороннего развития детей. Весь коллектив объединяют занятия в спортивных секциях, вокальной, хореографической, фольклорной студиях. Есть и свой вокально-инструментальный ансамбль.

Во второй половине дня Феодосия Васильевна в с.Дэбдиргэ встретилась с активом наслега, посетила Игидейскую среднюю школу имени Э.К. Пекарского. В этой небольшой сельской школе под руководством учителя информатики В.В. Лопатина достигнуты значительные успехи по робототехнике. Из инноваций заслуживает особого внимания организация питания учащихся через аппаратно-программный комплекс «Глолайм». Преимущества электронной системы очевидны: в едином информационном пространстве объединены данные для школьной столовой, администрации школы и родителей, ведется открытый учет бюджетных и родительских средств, отпуска блюд каждому школьнику.

Далее Ф.В. Габышева посетила новый детский сад в с.Кыйы, введенный в строй в сентябре прошлого года. Администрации обоих наслегов ставят перед руководством республики актуальный для них вопрос строительства новых школ.