Феодосия Габышева: такие учителя, как Михаил Алексеев, приходят в мир с особой миссией

В этом году Якутия отмечает 100-летие со дня рождения Михаила Алексеева, народного учителя Советского Союза, новатора своего времени, основателя первой в республике школы с углубленным изучением основ физики и математики. Какие мероприятия будут проведены в честь юбилея, и какое наследие оставил после себя великий учитель, ЯСИА рассказала первый замминистра образования и науки Якутии Феодосия ГАБЫШЕВА.

— Феодосия Васильевна, какими событиями будет ознаменован юбилейный год?

— 2017 год в сфере образования и науки республики объявлен Годом Михаила Андреевича Алексеева. Об этом на пленарном заседании февральского совещания работников образования и наукиобъявилнаш министр Владимир Анатольевич Егоров.

Целью всей своей жизни Михаил Андреевич, простой сельский учитель, выбрал приобщение якутских детей, молодежи к точным наукам, технике, современному естествознанию. Несмотря на трудности, Михаил Андреевич смело взялся за воплощение в жизнь своих планов в Далырской средней школе Верхневилюйского района. Уже одно практическое изучение трактора бросало вызов традиционной классно-урочной системе, при которой учащиеся сидели в затылок друг к другу и только внимали учителю. 1966 год стал переломным в истории образования Якутии: М.А. Алексеев добился открытия физико-математического класса в Верхневилюйской средней школе имени И.Н. Барахова. Его прогрессивные идеи ускоренными темпами стали воплощаться в Верхневилюйской средней школе №2 с углубленным изучением физики и математики. Это было поистине “золотое время” Михаила Андреевича и его единомышленников.

Учитель ставил вопрос о строительстве нового интерната. Это было его завещание, чтобы в Верхневилюйске был построен новый интернат для Республиканской гимназии с углубленным изучением основ физики и математики, которая нынче носит его имя. Глава республики Егор Борисов при встрече с учениками Михаила Андреева, преклоняясь перед его авторитетом и заслугами, пообещал, что в год столетия учителя будет построен новый интернат. В этом году заложили сваи, и в конце 2018 года новое каменное здание распахнет свои двери. В прежнем интернате условия оставляли желать лучшего: все удобства — на улице, а на обед приходилось бежать в соседнее здание.

Следующее важное событие, которое хотелось бы отметить — в феврале этого года учреждено почетное звание “Народный учитель Республики Саха (Якутия)”. Эта государственная награда, присваиваемая учителям и руководителям школ, имеющим особые заслуги в развитии системы образования республики, появилась благодаря поддержке Главы Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова. Претенденты на почетное звание должны внести выдающийся вклад в развитие образования, его популяризацию, а их ученики должны добиться высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах.

Хочется напомнить о том, что в апреле 2016 года имя Михаила Андреевича Алексеева было присвоено алмазу весом 88,30 ct, добытому в феврале 2016 года на фабрике №14 Айхальского ГОК (тр. Юбилейная). Присвоение крупному природному алмазу имени народного учителя стало доброй вестью для всей педагогической общественности и свидетельством надежных партнерских отношений между системой образования и крупными хозяйствующими субъектами республики.

В целях распространения педагогического наследия Михаила Андреевича проводится большая работа по увековечиванию его имени в печатных изданиях и на экране. Так, на днях состоялась презентация книги “Народный учитель Михаил Алексеев”. Составителями являются ученики Михаила Андреевича. В день рождения Народного учителя 5 мая состоится презентация документального фильма «Народный учитель Алексеев». Саха академическим театром им. П.А.Ойунского поставлен спектакль “Учуутал” по пьесе В.Е. Васильева-Харысхал.

— Сейчас в Якутске проходит Азиатская физическая олимпиада. Дело Михаила Андреевича продолжается.

— Именно Михаилом Андреевичем 50 лет назад заложено олимпиадное движение, ведь первую Всесибирскую математическую олимпиаду провели именно в селе Верхневилюйск по его инициативе. В 1974 году он добился открытия первой в Якутии профильной школы с углубленным изучением предметов физико-математического цикла, с повышенным стандартом образования и размещением учащихся в интернате. Он был новатором. Поэтому я считаю, что нынешняя Азиатская физическая олимпиада, собравшая команды из 22 стран, является продолжением его идей. Сегодня мы являемся свидетелями того,что уже в далекие советские годы Михаил Андреевич заложил основы Открытого образования и реализации индивидуальной образовательной программы человека в течение всей жизни. Эти достижения ярко характеризуют его как настоящего Учителя с большой буквы. Он прошел очень трудный жизненный путь. Михаил Андреевич много вложил в своих учеников. Его педагогический талант раскрывался в отношении к своим ученикам:как старшего товарища и в тоже время как равного им.

— Система образования у нас сейчас изменилась. Если в прежние годы было единообразие, когда никто не должен был отличаться друг от друга, от Калининграда до Чукотки, то сейчас все изменилось.

— Только в начале 2000-х началось внедрение профильного образования. А Михаил Андреевич, опережая свое время на 40-50 лет, заложил эти основы. Сегодня в школе существует до 12 различных профилей,образование становится открытым, когда у каждого ребенка может быть свой индивидуальный образовательный маршрут.

Михаил Андреевич, действительно, стремился к тому, чтобы к каждому ребенку относились индивидуально, с учетом его задатков, одаренности и таланта. В то же время он обращал особое внимание на детей из малообеспеченных и многодетных семей и скрупулезно занимался с каждым. Искал истинные таланты среди обычных детей.

— Кого вы можете выделить из его учеников, добившихся успеха?

— Из его школы вышли известные ученые, научные деятели, многие остались работать в городах России. Есть ученики, которые продолжают его дело, работая учителями физики и математики по всей республике. Есть соратники, которые продолжают работать в гимназии. Это — Василий Долгунов, Николай Иванов, Никита Архипов и др.

— А как на сегодняшний день можете оценить саму гимназию, сумела она удержать высоты Михаила Алексеева?

— Всегда все решает личность человека. Второго Михаила Алексеева у нас, к сожалению, нет. Может быть, это большое упущение. Мы стараемся создать все условия, чтобы это образовательное учреждение было привлекательным, как для лучших педагогов Якутии, так и лучших учащихся. В гимназию в советские годы стремились дети со всех районов, и сейчас там обучаются дети из 16 улусов. В гимназии создан музей имени Михаила Алексеева, работают его соратники, ученики, и традиции, заложенные Учителем, продолжаются и по сей день.

— В этом году планируется много мероприятий, какие из них вы бы особенно отметили?

— Мы выпустили два тома книги о жизни и деятельности Михаила Алексеева, планируется съемка документального фильма о нем, а также художественной картины о гимназии для привлечения новых учеников. Молодые режиссеры сами пришли к нам с такой идеей.

Но самое главное, это учительский сквер с установкой памятника в его честь, который будет заложен в г. Якутске, по Курашова, 6. Еще один памятник установлен в г. Вилюйске, откуда родом Михаил Андреев. На его родине проводится много мероприятий в честь юбилея, а в гимназии в Верхневилюйске большой капитальный ремонт и др.

— Как вы считаете, Михаил Алексеев в свое время был новатором, который многое сделал для образования республики и для детей. Как можно охарактеризовать современного учителя? Каким должен быть настоящий учитель?

-Не ограничиваться только преподаванием своего предмета, а быть всесторонне развитым, интересным для учеников. Михаил Андреевич Алексеев относился с пониманием к каждому ребенку, старался раскрыть его талант и способности, вот это личное участие в судьбе каждого ребенка — самое главное в работе учителя.