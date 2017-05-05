АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
6
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.57
 62.73
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.05.2017, 15:31
Культура & Образование
Позитив
Триумф якутских пенсионеров на международной танцплощадке
05.05.2017, 15:19
Происшествия
Виноваты взрослые: в ДТП пострадали 2 ребенка
05.05.2017, 15:12
Республика
Энергетики поздравляют якутян с Днем Победы!
05.05.2017, 15:06
Культура & Образование
Якутскому ТЮЗУ — 25 лет!
05.05.2017, 14:52
Красота & Здоровье
ЯРОД: новая ветвь методической помощи ЦРБ
05.05.2017, 14:35
Культура & Образование
Феодосия Габышева: такие учителя, как Михаил Алексеев, приходят в мир с особой миссией
05.05.2017, 12:52
Экология
В Якутии идет подготовка к завозу овцебыков
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
05.05.2017, 12:29
Финансы
Как ЭЦП сократит расходы при государственной регистрации юрлица и ИП
05.05.2017, 12:26
Финансы
S7 и Алмазэргиэнбанк выпустили кобрендинговую карту
05.05.2017, 12:00
Экономика
Идеи на миллионы! Как в Якутии запускают производство на венчурных инвестициях?
05.05.2017, 11:49
Экономика
Василий Шимохин переизбран гендиректором «Железные дороги Якутии» на новый срок
05.05.2017, 11:28
Общество
«Сахатранснефтегаз» объявляет конкурс на лучший проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии»
05.05.2017, 11:00
Происшествия
МЧС напоминает: ледовые переправы в республике закрыты! Не рискуйте жизнью!  
05.05.2017, 10:58
Экономика
Бланки свидетельств отменены
05.05.2017, 10:29
Происшествия
На реке Лена ледоход продвинулся на 121 км
05.05.2017, 10:17
Экономика
О режиме работы касс Энергосбыта в майские праздники
05.05.2017, 10:13
Столица
9 мая возле часовни на ул. Хабарова будет организована полевая кухня
05.05.2017, 9:51
Культура & Образование
Афиша
Сэрии суруктара: Саха театр приглашает на премьеру Марины Варбут
05.05.2017, 9:47
Происшествия
Пассажиры потребовали у таксиста переоформить на них машину
05.05.2017, 9:33
Политика
Егор Борисов принял участие в заседании Госсовета России
05.05.2017, 9:28
Происшествия
В Ленском районе бригадир, переусердствовавший при вырубке леса, возместил ущерб на 1,9 млн. руб.
05.05.2017, 9:23
Спорт
Игроки мини-футбольного клуба поблагодарили за поддержку
05.05.2017, 9:19
Республика
Прокуратура требует уволить замглавы Нюрбинского улуса
05.05.2017, 9:12
Политика
Совет по вопросам кадровой политики рассмотрел ситуацию в промышленности и здравоохранении
05.05.2017, 8:58
Общество
Сегодня день рождения руководителя, депутата и журналиста
05.05.2017, 8:49
Происшествия
Пожар в 5-этажке Якутска
05.05.2017, 8:45
Общество
«Алмазэргиэнбанк» вручил подарки ветеранам-якутянам в Санкт-Петербурге 
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
04.05.2017, 22:42
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка «На фронт через Полюс холода»
04.05.2017, 22:35
Происшествия
 Введено ограничение движения на трассе «Лена»
04.05.2017, 21:42
Культура & Образование
В Якутске начала работу выставка “Радуга Севера”
04.05.2017, 19:15
Финансы
Людмила Николаева: Алмазэргиэнбанк — с заботой об обществе
04.05.2017, 18:42
Культура & Образование
Президент Азиатской физической олимпиады Квек Леон Чуань готов к сотрудничеству с СВФУ
04.05.2017, 18:31
Экология
Паводок-2017: Вскрылась Амга, на Алдане подвижки льда
04.05.2017, 18:31
Республика
Паромная переправа откроется 20 мая?
04.05.2017, 18:29
Культура & Образование
Участники АФО-2017 побывали на увлекательных экскурсиях в Якутске
04.05.2017, 18:21
Столица
Протестирована проточность Городского канала
04.05.2017, 18:18
Общество
Резонанс
Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»
04.05.2017, 17:42
Столица
Год добра: прием заявок на фотоконкурс «Якутск глазами горожан» продолжается
04.05.2017, 17:33
Экономика
В Якутию приехали представители фонда содействия инновациям
04.05.2017, 17:14
Экономика
Практикант «Сахаэнерго» – призер международной конференции «Ломоносов»
04.05.2017, 17:06
Культура & Образование
С заботой о детях с аутизмом
04.05.2017, 16:54
Столица
Жители Октябрьского округа готовятся к благоустройству своего двора
04.05.2017, 16:43
Красота & Здоровье
Позитив
За счастье жить благодарю! Четвертый год якутяне отправляют медикам добрые открытки
04.05.2017, 16:39
Республика
Паводковая обстановка на территории республики на 4 мая в 13.00
04.05.2017, 16:33
Столица
Агропояс: животноводческий комплекс «Багарах» переезжает в летники
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
04.05.2017, 16:25
Культура & Образование
Успех проекта «5 шагов к 100-летию Народного учителя СССР М.А. Алексеева»
04.05.2017, 16:18
Столица
Айсен Николаев встретился с руководителями дошкольных образовательных учреждений Якутска
04.05.2017, 16:08
Столица
Пикет детей в центре Якутска
04.05.2017, 15:59
Происшествия
Экстра
За 3 дня возбуждено третье уголовное дело в АЛРОСА. На этот раз по гибели проходчика
04.05.2017, 15:47
Республика
К 50-летию газификации Якутии: Светлана Жильченко — талисман газового хозяйства
04.05.2017, 15:08
Политика
Сахамин Афанасьев поздравил ветерана войны с Днем Победы
04.05.2017, 15:04
Столица
Стартует акция «Подвези ветерана»
04.05.2017, 13:16
Спорт
Чьи богатыри выиграли I соревнования по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов
04.05.2017, 13:05
Происшествия
По факту гибели 25-летнего крепильщика на руднике АЛРОСА возбуждено уголовное дело
04.05.2017, 12:58
Общество
Закупки Комдрагмета Якутии сувениров из бивня мамонта привлекли внимание общественников
04.05.2017, 12:28
Красота & Здоровье
Впервые врачи Якутского онкодиспансера провели выездной медосмотр ветеранов
04.05.2017, 12:24
Столица
9 мая в Якутске перекроют улицы
04.05.2017, 12:23
Политика
Идея введения практики отчетов кабминистров оказалась удачной – Дмитрий Медведев
04.05.2017, 11:49
Культура & Образование
III Республиканская заочная Викторина среди учащихся «КАКАЯ ОНА, МОЯ ЯКУТИЯ?»
04.05.2017, 11:48
Столица
Определена очередность благоустройства дворов по проекту формирования городской среды
04.05.2017, 11:43
Путешествия
Лето – время свадеб!
04.05.2017, 11:40
Происшествия
Якутянка продала квартиру свекрови, пока та была на даче
04.05.2017, 11:37
Культура & Образование
Руководство Минобрнауки Якутии встретилось с президентом АФО
04.05.2017, 11:35
Спорт
ФАПК «Якутия» сдает нормы ГТО
04.05.2017, 11:32
Общество
О чем люди просят депутата Госдумы
04.05.2017, 11:22
Культура & Образование
В Москве с аншлагом прошел концерт, посвященный Марку Жиркову
04.05.2017, 11:17
Республика
Паводок-2017: Ледоход на Амге, тронулся Витим
04.05.2017, 11:10
Происшествия
Гендиректор Нерюнгринской птицефабрики привлечен у к уголовной ответственности
04.05.2017, 11:06
Культура & Образование
В Москве с аншлагом прошел концерт, посвященный Марку Жиркову
Архив новостей
Культура & Образование
5 мая 2017, 14:35
144

Феодосия Габышева: такие учителя, как Михаил Алексеев, приходят в мир с особой миссией

 В этом году Якутия отмечает 100-летие со дня рождения Михаила Алексеева, народного учителя Советского Союза, новатора своего времени, основателя первой в республике школы с углубленным изучением основ физики и математики. Какие мероприятия будут проведены в честь юбилея, и какое наследие оставил после себя великий учитель, ЯСИА рассказала первый замминистра образования и науки Якутии Феодосия ГАБЫШЕВА.

— Феодосия Васильевна, какими событиями будет ознаменован юбилейный год?
— 2017 год в сфере образования и науки республики объявлен Годом Михаила Андреевича Алексеева. Об этом на пленарном заседании февральского совещания работников образования и наукиобъявилнаш министр Владимир Анатольевич Егоров.

Целью всей своей жизни Михаил Андреевич, простой сельский учитель, выбрал приобщение якутских детей, молодежи к точным наукам, технике, современному естествознанию. Несмотря на трудности, Михаил Андреевич смело взялся за воплощение в жизнь своих планов в Далырской средней школе Верхневилюйского района. Уже одно практическое изучение трактора бросало вызов традиционной классно-урочной системе, при которой учащиеся сидели в затылок друг к другу и только внимали учителю. 1966 год стал переломным в истории образования Якутии: М.А. Алексеев добился открытия физико-математического класса в Верхневилюйской средней школе имени И.Н. Барахова. Его прогрессивные идеи ускоренными темпами стали воплощаться в Верхневилюйской средней школе №2 с углубленным изучением физики и математики. Это было поистине “золотое время” Михаила Андреевича и его единомышленников.

Учитель ставил вопрос о строительстве нового интерната. Это было его завещание, чтобы в Верхневилюйске был построен новый интернат для Республиканской гимназии с углубленным изучением основ физики и математики, которая нынче носит его имя. Глава республики Егор Борисов при встрече с учениками Михаила Андреева, преклоняясь перед его авторитетом и заслугами, пообещал, что в год столетия учителя будет построен новый интернат. В этом году заложили сваи, и в конце 2018 года новое каменное здание распахнет свои двери. В прежнем интернате условия оставляли желать лучшего: все удобства — на улице, а на обед приходилось бежать в соседнее здание.

Следующее важное событие, которое хотелось бы отметить — в феврале этого года учреждено почетное звание “Народный учитель Республики Саха (Якутия)”. Эта государственная награда, присваиваемая учителям и руководителям школ, имеющим особые заслуги в развитии системы образования республики, появилась благодаря поддержке Главы Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова. Претенденты на почетное звание должны внести выдающийся вклад в развитие образования, его популяризацию, а их ученики должны добиться высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах.

Хочется напомнить о том, что в апреле 2016 года имя Михаила Андреевича Алексеева было присвоено алмазу весом 88,30 ct, добытому в феврале 2016 года на фабрике №14 Айхальского ГОК (тр. Юбилейная). Присвоение крупному природному алмазу имени народного учителя стало доброй вестью для всей педагогической общественности и свидетельством надежных партнерских отношений между системой образования и крупными хозяйствующими субъектами республики.

В целях распространения педагогического наследия Михаила Андреевича проводится большая работа по увековечиванию его имени в печатных изданиях и на экране. Так, на днях состоялась презентация книги “Народный учитель Михаил Алексеев”. Составителями являются ученики Михаила Андреевича. В день рождения Народного учителя 5 мая состоится презентация документального фильма «Народный учитель Алексеев». Саха академическим театром им. П.А.Ойунского поставлен спектакль “Учуутал” по пьесе В.Е. Васильева-Харысхал.

— Сейчас в Якутске проходит Азиатская физическая олимпиада. Дело Михаила Андреевича продолжается.
— Именно Михаилом Андреевичем 50 лет назад заложено олимпиадное движение, ведь первую Всесибирскую математическую олимпиаду провели именно в селе Верхневилюйск по его инициативе. В 1974 году он добился открытия первой в Якутии профильной школы с углубленным изучением предметов физико-математического цикла, с повышенным стандартом образования и размещением учащихся в интернате. Он был новатором. Поэтому я считаю, что нынешняя Азиатская физическая олимпиада, собравшая команды из 22 стран, является продолжением его идей. Сегодня мы являемся свидетелями того,что уже в далекие советские годы Михаил Андреевич заложил основы Открытого образования и реализации индивидуальной образовательной программы человека в течение всей жизни. Эти достижения ярко характеризуют его как настоящего Учителя с большой буквы. Он прошел очень трудный жизненный путь. Михаил Андреевич много вложил в своих учеников. Его педагогический талант раскрывался в отношении к своим ученикам:как старшего товарища и в тоже время как равного им.

— Система образования у нас сейчас изменилась. Если в прежние годы было единообразие, когда никто не должен был отличаться друг от друга, от Калининграда до Чукотки, то сейчас все изменилось.
— Только в начале 2000-х началось внедрение профильного образования. А Михаил Андреевич, опережая свое время на 40-50 лет, заложил эти основы. Сегодня в школе существует до 12 различных профилей,образование становится открытым, когда у каждого ребенка может быть свой индивидуальный образовательный маршрут.
Михаил Андреевич, действительно, стремился к тому, чтобы к каждому ребенку относились индивидуально, с учетом его задатков, одаренности и таланта. В то же время он обращал особое внимание на детей из малообеспеченных и многодетных семей и скрупулезно занимался с каждым. Искал истинные таланты среди обычных детей.

— Кого вы можете выделить из его учеников, добившихся успеха?
— Из его школы вышли известные ученые, научные деятели, многие остались работать в городах России. Есть ученики, которые продолжают его дело, работая учителями физики и математики по всей республике. Есть соратники, которые продолжают работать в гимназии. Это — Василий Долгунов, Николай Иванов, Никита Архипов и др.

— А как на сегодняшний день можете оценить саму гимназию, сумела она удержать высоты Михаила Алексеева?
— Всегда все решает личность человека. Второго Михаила Алексеева у нас, к сожалению, нет. Может быть, это большое упущение. Мы стараемся создать все условия, чтобы это образовательное учреждение было привлекательным, как для лучших педагогов Якутии, так и лучших учащихся. В гимназию в советские годы стремились дети со всех районов, и сейчас там обучаются дети из 16 улусов. В гимназии создан музей имени Михаила Алексеева, работают его соратники, ученики, и традиции, заложенные Учителем, продолжаются и по сей день.

— В этом году планируется много мероприятий, какие из них вы бы особенно отметили?
— Мы выпустили два тома книги о жизни и деятельности Михаила Алексеева, планируется съемка документального фильма о нем, а также художественной картины о гимназии для привлечения новых учеников. Молодые режиссеры сами пришли к нам с такой идеей.
Но самое главное, это учительский сквер с установкой памятника в его честь, который будет заложен в г. Якутске, по Курашова, 6. Еще один памятник установлен в г. Вилюйске, откуда родом Михаил Андреев. На его родине проводится много мероприятий в честь юбилея, а в гимназии в Верхневилюйске большой капитальный ремонт и др.

— Как вы считаете, Михаил Алексеев в свое время был новатором, который многое сделал для образования республики и для детей. Как можно охарактеризовать современного учителя? Каким должен быть настоящий учитель?
-Не ограничиваться только преподаванием своего предмета, а быть всесторонне развитым, интересным для учеников. Михаил Андреевич Алексеев относился с пониманием к каждому ребенку, старался раскрыть его талант и способности, вот это личное участие в судьбе каждого ребенка — самое главное в работе учителя.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
04.05.2017, 15:46
Колонка
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
03.05.2017, 16:23
Общество
Избран председатель Квалификационной коллегии судей Якутии
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
05.05.2017

Якутскому ТЮЗУ — 25 лет!

Экономика
05.05.2017

Идеи на миллионы! Как в Якутии запускают производство на венчурных инвестициях?

Общество
05.05.2017

«Сахатранснефтегаз» объявляет конкурс на лучший проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии»

Афиша
Культура & Образование
05.05.2017

Сэрии суруктара: Саха театр приглашает на премьеру Марины Варбут

Политика
05.05.2017

Егор Борисов принял участие в заседании Госсовета России

Политика
05.05.2017

Совет по вопросам кадровой политики рассмотрел ситуацию в промышленности и здравоохранении

Фотофакт
Желток
04.05.2017

В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни

Резонанс
Общество
04.05.2017

Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»