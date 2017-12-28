АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-43
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.45
 68.23
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.12.2017, 11:50
Культура & Образование
Галина Данчикова поздравила воспитанников школы-интернат для неслышащих обучающихся
28.12.2017, 11:40
Общество
Медведев утвердил программу переселения соотечественников в Якутию
28.12.2017, 11:30
Культура & Образование
«Любите музыку в себе». Джулияна Слепцова о мастер – классах, лекциях и сольном концерте
28.12.2017, 11:20
Общество
Пятиклассник Харысхан Хобров награжден медалью «За отличие в ликвидации ЧС»
28.12.2017, 11:11
Республика
Позитив
Дети Золотинки получили новогодние подарки
28.12.2017, 11:00
Происшествия
За сутки в Якутии произошло восемь пожаров
28.12.2017, 10:58
Происшествия
В новогодние выходные в Якутии от обморожений погибли 53 человека
28.12.2017, 10:50
Общество
Якутяне избраны в Центральный совет ВСМС России
28.12.2017, 10:40
Культура & Образование
Феодосия Габышева: Создаем условия для развития кочевых школ республики
28.12.2017, 10:30
Столица
В Якутске открылась еще одна теплая остановка
28.12.2017, 10:20
Происшествия
Видео
В Якутии пьяный мужчина со снайперской винтовкой ворвался к соседям
28.12.2017, 10:10
Общество
Режим работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники
28.12.2017, 10:00
Культура & Образование
В Якутии нашли неизвестный ранее науке минерал
28.12.2017, 9:50
Культура & Образование
В одной из школ Якутска открылся «полицейский» класс
28.12.2017, 9:40
Экономика
Сергей Ларионов: ЛОРП находится на ответственном этапе своего развития
28.12.2017, 9:34
Происшествия
Резонанс
Якутский городской суд начал рассмотрение дела Попова по существу
28.12.2017, 9:30
Столица
Айсен Николаев озвучил главную цель предстоящего 2018 года
28.12.2017, 9:20
Республика
Зритель Новогоднего Олонхо: Я сидел, раскрыв рот от удивления
28.12.2017, 9:15
Красота & Здоровье
Фотофакт
Галина Киэргэ украсила обложку федерального журнала
28.12.2017, 9:05
Экономика
Результаты розыгрыша призов АО НК «Туймаада-Нефть»
28.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 декабря 2017
28.12.2017, 0:58
Культура & Образование
Сегодня день рождения художницы и журналиста
27.12.2017, 23:37
Политика
Путин: Якутия входит в число регионов с высоким ростом инвестиций
27.12.2017, 22:10
Происшествия
Скандал
Директор медколледжа Якутска попался
27.12.2017, 22:06
Общество
ТЮЗ: Поможем всем миром
27.12.2017, 21:08
Происшествия
В Якутске обвиняемая в покушении на убийство ребенка предстанет перед судом
27.12.2017, 18:00
Общество
Добрые дела речников в Новый год
27.12.2017, 17:50
Общество
Определены победители акций от Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
27.12.2017, 17:40
Происшествия
Алданский убийца получил 8 лет строгого режима
27.12.2017, 17:25
Финансы
О режиме работы «Биллингового центра» ЖКХ в праздничные дни
27.12.2017, 17:12
Общество
28 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
27.12.2017, 17:00
Спорт
МКИ «Дети Азии» выбрал эксклюзивного экипировщика Игр 
27.12.2017, 16:45
Красота & Здоровье
Якутские врачи выполнили пересадку кожи, выращенную в лаборатории
27.12.2017, 16:30
Спорт
Успехи якутских лыжников: лыжник из Алдана примет участие в международной лыжной гонке
27.12.2017, 16:15
Происшествия
В сгоревшей столовой в поселке Сангар обнаружили тело мужчины
27.12.2017, 16:00
Культура & Образование
Наслаждение природой: В Москве прошла фотовыставка Семена Сивцева
27.12.2017, 15:45
Столица
Добровольцы столицы поддержали социальную акцию «Старость в радость»
27.12.2017, 15:15
Общество
Whatsapp-оскорбительницу оштрафовали
27.12.2017, 15:04
Футуролог
Актуальные вопросы Арктики обсудили на круглом столе «Холод и цивилизация»
27.12.2017, 15:00
Происшествия
Хозяин наркопритона пойдет под суд
27.12.2017, 14:45
Желток
Копию известной якутской скульптуры, посвященной реке Лене, сделали из льда
27.12.2017, 14:30
Общество
Интервью
Спасатель Алексей Иванов: «Человек и природа – неразделимы»
27.12.2017, 14:15
Культура & Образование
В СОШ №5 открылся «полицейский» класс
27.12.2017, 13:30
Общество
В книгу «Золотые семьи Якутии» вошли 84 супружеские пары
27.12.2017, 13:15
Столица
Дети из многодетных семей Губинского округа первыми увидели «Переzamorozkу»
27.12.2017, 13:00
Общество
Безопасность якутян в новогодние праздники обеспечат более тысячи полицейских
27.12.2017, 12:50
Культура & Образование
Мечты окрыляют, а осуществленные мечты – еще больше
27.12.2017, 12:40
Спорт
В Алдане определили лучших бойцов панкратиона
27.12.2017, 12:37
Общество
Эксклюзив
Новый год 2018: выходные дни и праздничный календарь (январь 2018 — как отдыхаем)
27.12.2017, 12:30
Экономика
Московское метро застраховано якутским страховщиком
27.12.2017, 12:20
Политика
Володин поддержал Путина в самовыдвижении на выборах
27.12.2017, 12:17
Происшествия
В Якутске 50-летняя посетительница театра уличена в краже
27.12.2017, 12:10
Республика
В Абыйском улусе ускорили спутниковый интернет до 10 Мбит/с
27.12.2017, 12:00
Культура & Образование
Конкурс Высшей школы музыки зажжет новые имена Якутии
27.12.2017, 11:54
Экономика
Газотранспортная система республики получает новый импульс развития
27.12.2017, 11:50
Столица
Общественники столицы приняли участие в благотворительной акции «Елка добра»
27.12.2017, 11:40
Спорт
В Алданском районе прошло первенство по боксу памяти Игоря Шахова
27.12.2017, 11:30
Экология
Народный синоптик Тускул: В Якутии в новогоднюю ночь потеплеет
27.12.2017, 11:20
Столица
Доброволец Антон Васильев организовал акцию «Сладкий кусочек добра»
27.12.2017, 11:20
Общество
Позитив
Новое офицерское звание Надежды Дворецкой
27.12.2017, 11:10
Общество
Спасатели Якутии отмечают профессиональный праздник
27.12.2017, 11:00
Экономика
«Сахаэнерго» завершило завоз каменного угля в п. Депутатский
27.12.2017, 10:51
Экология
В Якутске актированный день для 1-5 классов
27.12.2017, 10:50
Общество
Суд приостановил деятельность столичного кафе «Адилет»
27.12.2017, 10:40
Республика
Такого в Алданском районе еще не было
27.12.2017, 10:35
Спорт
Эксклюзив
Фоторепортаж: Дети, спорт и ёлка
27.12.2017, 10:30
Происшествия
Менеджер микрофинансовой организации брала займы от имени клиентов с сельской пропиской
27.12.2017, 10:21
Происшествия
Экстра
В Якутии мужчина замерз насмерть после корпоратива
27.12.2017, 10:20
Экономика
Северные энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
27.12.2017, 10:10
Культура & Образование
Дни Якутии в Москве: впечатления зрителей
27.12.2017, 10:00
Республика
Жители Томмота побывали «в стране песен, музыки и танца»
27.12.2017, 9:56
Происшествия
В Якутске студент попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте
Архив новостей
Культура & Образование
28 декабря 2017, 10:40
121

Феодосия Габышева: Создаем условия для развития кочевых школ республики

Как известно, руководством республики сегодня уделяется большое внимание для создания условий обучению учащихся кочевых школ, в том числе сохранению и изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера.

Так, в ноябре 2017 года впервые в истории изучения родных языков по инициативе нашей республики был проведен первый Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Для представителей 25 регионов России съезд стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов преподавания родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов, разработки и издания учебно-методических пособий для изучения родных языков и многих других вопросов, касающихся созданию условий для обучения детей коренных малочисленных народов.

В Якутии с 2015 года кочевые школы начали переводить в мобильные модульные блоки, которые представляют собой мобильные металлические здания общей площадью примерно 27 кв.м.

27 декабря 2017 г. первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева  и директор Центра ресурсного обеспечения развития образования Владимир Аржаков ознакомились с одним из таких блок-модулей для кочевых школ. Отметим, что это уже четвертая по счету передвижная школа. С 2015 года передвижным модульным блоком для кочевых школ обеспечены кочевые школы в с. Харыйалах Оленекского района, с. Улахан-Чистай Момского района, кочевая школа «Нутендли» с. Походск Нижнеколымского района. Недавно завершенный модульный блок буквально на днях отправится в Утаинскую кочевую школу Верхнеколымского района.  

Внутри помещения обучающиеся кочевой школы чувствуют себя как в настоящем учебном классе, который оснащен учебным комплектом и мебелью. В переносном доме предусмотрены все виды современной цивилизации: автономное отопление, с помощью которого обеспечивается тепло в условиях Крайнего Севера, автономный санузел, где установлены умывальник с водонагревателем и компактный биотуалет, что очень важно для поддержания здоровья учащихся кочевых школ в зимнее время. Электричество обеспечивается с помощью электропроводки 220V. В блок-модуле оборудованы теплые полы с утеплителем и двухкамерные стеклопакеты с тройным остеклением. Модульный блок отвечает всем требованиям пожарной безопасности.

В уходящем году строительной компанией выступила организация «Север-ТС». Строительной компанией была в срок проделана вся необходимая работа, однако, в своем комментарии Феодосия Васильевна отметила, что уже с января 2018 года будет проведена системная работа по разработке технического задания в части комплектации модульных блоков. Также Феодосия Васильевна выразила пожелание о том, что в перспективе все кочевые школы республики будут обеспечены мобильными модульными блоками с комфортными условиями для обучения детей.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.12.2017, 11:08
Политика
Резонанс
Скандал в Общественной палате
22.12.2017, 20:23
Культура & Образование
Фотофакт
Большой талант маленькой девочки, открытый Первым Президентом
25.12.2017, 21:43
Столица
Резонанс
«Золотые» двухэтажки. В Якутске появились самые дорогие квартиры?
25.12.2017, 12:04
Столица
Эксклюзив
У мэра Якутска новый пресс-секретарь
22.12.2017, 19:31
Происшествия
Скандал
Постоянные читатели устроили перестрелку в Нацбиблиотеке Якутска
27.12.2017, 10:21
Происшествия
Экстра
В Якутии мужчина замерз насмерть после корпоратива
24.12.2017, 21:57
Республика
Экстра
Мэром Нюрбы избран самовыдвиженец Александр Иванов
22.12.2017, 11:34
Политика
Эксклюзив
Результаты голосования: 13 самых авторитетных членов правительства Якутии
25.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 25 декабря 2017
26.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 26 декабря 2017
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
28.12.2017

Айсен Николаев озвучил главную цель предстоящего 2018 года

Фотофакт
Красота & Здоровье
28.12.2017

Галина Киэргэ украсила обложку федерального журнала

Экономика
28.12.2017

Результаты розыгрыша призов АО НК «Туймаада-Нефть»

Политика
27.12.2017

Путин: Якутия входит в число регионов с высоким ростом инвестиций

Футуролог
27.12.2017

Актуальные вопросы Арктики обсудили на круглом столе «Холод и цивилизация»

Экономика
27.12.2017

Московское метро застраховано якутским страховщиком

Экономика
27.12.2017

Газотранспортная система республики получает новый импульс развития

Позитив
Общество
27.12.2017

Новое офицерское звание Надежды Дворецкой