Феодосия Габышева: Создаем условия для развития кочевых школ республики

Как известно, руководством республики сегодня уделяется большое внимание для создания условий обучению учащихся кочевых школ, в том числе сохранению и изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера.

Так, в ноябре 2017 года впервые в истории изучения родных языков по инициативе нашей республики был проведен первый Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Для представителей 25 регионов России съезд стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов преподавания родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов, разработки и издания учебно-методических пособий для изучения родных языков и многих других вопросов, касающихся созданию условий для обучения детей коренных малочисленных народов.

В Якутии с 2015 года кочевые школы начали переводить в мобильные модульные блоки, которые представляют собой мобильные металлические здания общей площадью примерно 27 кв.м.

27 декабря 2017 г. первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева и директор Центра ресурсного обеспечения развития образования Владимир Аржаков ознакомились с одним из таких блок-модулей для кочевых школ. Отметим, что это уже четвертая по счету передвижная школа. С 2015 года передвижным модульным блоком для кочевых школ обеспечены кочевые школы в с. Харыйалах Оленекского района, с. Улахан-Чистай Момского района, кочевая школа «Нутендли» с. Походск Нижнеколымского района. Недавно завершенный модульный блок буквально на днях отправится в Утаинскую кочевую школу Верхнеколымского района.

Внутри помещения обучающиеся кочевой школы чувствуют себя как в настоящем учебном классе, который оснащен учебным комплектом и мебелью. В переносном доме предусмотрены все виды современной цивилизации: автономное отопление, с помощью которого обеспечивается тепло в условиях Крайнего Севера, автономный санузел, где установлены умывальник с водонагревателем и компактный биотуалет, что очень важно для поддержания здоровья учащихся кочевых школ в зимнее время. Электричество обеспечивается с помощью электропроводки 220V. В блок-модуле оборудованы теплые полы с утеплителем и двухкамерные стеклопакеты с тройным остеклением. Модульный блок отвечает всем требованиям пожарной безопасности.

В уходящем году строительной компанией выступила организация «Север-ТС». Строительной компанией была в срок проделана вся необходимая работа, однако, в своем комментарии Феодосия Васильевна отметила, что уже с января 2018 года будет проведена системная работа по разработке технического задания в части комплектации модульных блоков. Также Феодосия Васильевна выразила пожелание о том, что в перспективе все кочевые школы республики будут обеспечены мобильными модульными блоками с комфортными условиями для обучения детей.