Феодосия Габышева о создании новых учебных мест в школах республики

В конце февраля прошлого года была принята новая государственная программа «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы», направлена на обеспечение односменного обучения. Не секрет, что в Якутске, Нерюнгри, Мирном и в районных центрах школы переполнены. О том, как реализуется данная программа, мы беседуем с первым заместителем министра образования и науки Якутии Феодосией Васильевной Габышевой.

— Феодосия Васильевна, расскажите о работе по ликвидации второй смены на федеральном уровне.

— Подготовительный этап работы начался в 2015 году. Председателем Правительства республики Галиной Иннокентьевной Данчиковой было принято принципиальное решение по активному участию республики в федеральной программе. В адрес Правительства Российской Федерациии были направлены предложения Главы республики Егора Афанасьевича Борисова. Самое главное – впоследствии они были учтены в федеральных нормативных правовых актах. Во-первых, мы предложили дифференцировать мощность школ. Если взять наш регион, то при строительстве школы или детского сада необходимо учесть специфику строительства в условиях вечной мерзлоты, неравномерную заселенность территорий. Для города Якутска оптимальная мощность школы – 500 мест, в селах – меньше. Во-вторых, в отдаленных наслегах для оптимизации расходов на содержание объектов целесообразно строительство совмещенных объектов “школа-детский сад”. Они также могут быть разной мощности.

— Как будет реализовываться эта программа на республиканском уровне?

— В целях привлечения федеральных средств под руководством Галины Иннокентьевны была разработана и принята республиканская программа, которая рассчитана на 10 лет и реализуется в два этапа:

I этап (2016-2020 гг.) – перевод в первую смену 1-4 и 10-11(12) классов;

II этап (2021-2025 гг.) – перевод в первую смену 5-9 классов.

Мы планируем создать 58 452 новых места. Пути реализации программы различные: строительство новых зданий, капитальный ремонт, реконструкция, приобретение зданий и помещений, оптимизация загруженности школ.

В марте прошлого года среди субъектов был объявлен конкурсный отбор на получение федеральной субсидии. На конкурс представили заявки почти все субъекты, из них прошли отбор 57, в том числе и наша республика. Полученные из федерального бюджета 387 млн. 767 тыс.руб. были направлены на строительство и оснащение школы №18 пос.Геологов на 360 мест в г.Якутске и на капитальный ремонт 14 объектов образования в 5 районах и в г.Якутске.

Отрадно, что совместная работа Правительства, Министерства образования и других органов исполнительной власти республики была оценена на федеральном уровне, и решением Правительства Российской Федерации от 25.11.2016 Республике Саха (Якутия) была предоставлена дополнительная субсидия в размере 149 млн.199 тыс. руб. Эти средства были направлены на приобретение здания школы на 120 учащихся в Жулейском наслеге Таттинского улуса. Таким образом, общий размер федеральной субсидии в 2016 году составил 536 млн. 966 тыс. руб.

Не все субъекты своевременно смогли выполнить обязательства. Порядка 6 субъектов вернули выделенные федеральные средства.

— Действительно проделана огромная работа. А как обстоят дела в 2017 году? Реализация программы продолжается?

— Да, программа продолжает работать. В середине января состоялась встреча Главы республики Егора Афанасьевича Борисова с министром образования и науки России Ольгой Юрьевной Васильевой с участием Депутата Государственной Думы РФ Галины Иннокентьевны Данчиковой и министра образования и науки Владимира Анатольевича Егорова и др. По итогам данной встречи Якутия заручилась поддержкой федерального министерства в дальнейшей реализации программы по ликвидации второй смены. Как и в прошлом году, мы представили заявку. И буквально вчера получили распоряжение Правительства Российской Федерации о том, что наша республика включена в список 57 субъектов РФ, получающих федеральную субсидию в 2017 году. Заявки представили 70 субъектов РФ, но к рассмотрению конкурсной комиссии был допущен 61 субъект. Мы вошли в десятку субъектов, которым предоставлен максимальный размер субсидии – 729 млн. 418,7 тыс. руб. Так что мы с уверенностью заявляем, что задача обеспечения 90% обучающихся в одну смену будет решена. Наша цель – создать 1 618 новых мест путем строительства и приобретения школ.

— Спасибо за подробную информацию. Желаем удачи!