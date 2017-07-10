Феодосия Габышева: ЕГЭ – инструмент оценки качества образования

Выпускники могут вздохнуть спокойно и готовиться к поступлению в вузы России. В эти дни все они получили результаты ЕГЭ. Кого-то они порадовали, а кому-то не хватит баллов, чтобы поступить в желаемый вуз. Как ученики сдали экзамены, что изменилось в процедуре проведения итоговой аттестации? Об этом мы поговорили с первым заместителем министра образования и науки Якутии, председателем Государственной экзаменационной комиссии Феодосией Габышевой.

— Какие у нас нынче результаты ЕГЭ?

— Можно отметить, что ежегодно улучшается качество образования по всем предметам, о чем свидетельствует динамика качества образования за последние три года. Вот и итоги ЕГЭ 2017 года радуют. Нынче у нас 49 стобалльников (в 2016 году их было – 26). В этом году по русскому языку – 37 стобалльников, математике профильного уровня – 6, информатике — 2, литературе – 1, физике – 2, истории — 1. В их числе три дважды стобалльника: выпускник физико-технического лицея Валентин Шинкарев, выпускник республиканского лицея-интерната Игорь Сивцев и выпускница Нюрбинского технического лицея Дарина Васильева. По всем предметам уменьшилось количество, не прошедших минимальную границу, зато отмечается рост качества образования, то есть увеличивается количество выпускников, получивших более 80 баллов. Итоги математики базового уровня тоже радуют, количество выпускников, сдавших на “4” и “5”, с каждым годом становится все больше. Их уже более 66%. По математике профильного уровня, который проводится третий год, свыше 80 баллов получили 254 участника (6,4%), в 2016 году их было 181 человек (4,1%). К примеру, по русскому языку в 2017 году 98 баллов получили – 65 участников, 96 баллов – 95 человек. Если в 2016 году более 80 баллов набрали 1150 выпускников (13,7 % от общего количества участников), то в 2017 году — 1179 (15,2%). Количество несдавших меньше на 1%.

Основная причина высоких результатов – это прозрачность и объективность проведения процедуры ЕГЭ. Когда результат добывается своим умом и упорством – это вызывает уважение и восхищение. Мы благодарим наших выпускников, учителей и родителей за достигнутые результаты.

— Что изменилось в процедуре проведения ЕГЭ?

— Единый государственный экзамен – один из апробированных инструментов оценки качества образования.

В последние годы особое внимание уделялось его объективному и честному проведению. Институт общественных наблюдателей и другие меры позволили обеспечить здоровую конкуренцию, ведь ЕГЭ — это не только выпускной, но и вступительный экзамен.

За три года успешно внедрены инновационные технологические решения. Сейчас материалы печатаются прямо в аудитории, где будет проходить экзамен.

Изменилась и схема доставки экзаменационных материалов. Они доставляются Управлением специальной связи по Республике Саха (Якутия). С 2015 года экзаменационные материалы доставлялись до районных центров, в Якутске же экзаменационные задания получают непосредственно в день экзамена, что позволяет обеспечить информационную безопасность.

В организации и проведении государственных экзаменов очень важна роль Межведомственной комиссии при Правительстве республики, которая принимает все системообразующие решения и оперативно решает вопросы, связанные с внештатными ситуациями, возникающими в этот сложный период.

По результатам организации и проведения ЕГЭ наша республика в 2015 и 2016 годах вошла в “зеленую” зону. Это говорит о честности и объективности проведения экзаменов. В 2016 году наш Центр мониторинга качества образования стал одним из лучших региональных центров обработки информации страны. Прозрачность процедуры проведения позволила увидеть проблемные моменты, над которыми проводится более тщательная работа.

Под руководством Министерства образования и науки РС(Я) ведется масштабная деятельность: Департаментом по контролю и надзору Минобрнауки республики – по контролю объективного проведения государственной итоговой аттестации, Центром мониторинга качества образования – по организации и проведения государственной итоговой аттестации, Институтом развития образования и повышения квалификации – по методическому сопровождению учителей и образовательных организаций по результатам ЕГЭ. Это позволило учителям, педагогическим коллективам, муниципальным органам управления образованием совершенствовать преподавание учебных предметов и вцелом весь образовательный процесс.

Конечно, системная совместная работа дает свои позитивные результаты, что отражается на динамике качества образования.

— Что дает ЕГЭ конкретно выпускникам? Понятно уже, что его не отменят, а будут постепенно модернизировать, менять, улучшать.

— Во-первых, ЕГЭ — это единая система оценки знаний, исключающая субъективное отношение. На итоговые баллы не влияют отношения с учителем или внешний вид участника. Выпускник знает, к чему готовиться. Вся процедура, содержание экзаменов подробно расписаны, стандартизированы и опубликованы. Демонстрационные варианты, спецификации, кодификаторы исключают неожиданные задания. При сдаче ЕГЭ выпускник заранее знает, сколько времени отведено на экзамен. Может сам распределить время и работать в темпе, удобном для него. Кроме того это хорошая возможность подготовиться к обучению в вузе.

Во-вторых, учитываются разные подходы к выбору экзаменов. Выпускник может выбрать по математике или базовый уровень, или профильный в зависимости от жизненных планов. По иностранным языкам нужны дополнительные баллы — можно по выбору сдать устную часть. Количество экзаменов также регулируется самим выпускником, исходя из его желаний. Для определившихся с выбором будущей профессии или вуза количество экзаменов не более 3-4.

В третьих, ЕГЭ — это не только выпускной, но и вступительный экзамен. Можно подавать документы в пять вузов одновременно (в любой вуз любого города) причем на три специальности. ЕГЭ – это социальный лифт. Любой ребенок из любой отдаленной деревни может поступить в самый престижный вуз страны. Согласитесь, ни один традиционный экзамен никогда не давал столько возможностей выпускнику.

— Недавно некоторые интернет-СМИ писали о том, что педагогам не оплачивается их труд во время экзаменов. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Как осуществляется оплата их труда?

— К проведению ЕГЭ привлекаются много педагогических работников, так как в отличие от других регионов у нас имеется много пунктов проведения экзаменов — 244. Это особенность нашей республики. Надо отметить, что оплата работы педагогическим работникам, участвующим в проведении итоговой аттестации, выплачивалась с самого начала проведения ЕГЭ: сохранялась заработная плата по месту работы. После принятия нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором отмечалось о выплате компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, данная норма получила подтверждение и в нашем республиканском законе «Об образовании в Республике Саха (Якутия)».

В целях реализации закона было принято постановление Правительства Республики Саха(Якутия) от 12 мая 2016 г. №152., в котором отражено, что компенсацияя учителям образовательных организаций, участвующим в проведении ЕГЭ в Республике Саха (Якутия), входит в состав ссубвенции муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия). Но появилась необходимость в определениии порядка выплаты и определения размера компенсации, так как наши 244 пункта проведения экзаменов (ППЭ) находятся в разных условиях. Базой ППЭ может быть городская школа, районный центр или пункт в труднодоступных отдаленных местностях. В зависимости от количества участников ППЭ являются малыми, средними и крупными. И нагрузка, и ответственность каждого работника ППЭ отличаются. Поэтому с учетом вышесказанного в последние два года нами было разработано много вариантов определения порядка выплаты и определения размера компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, иным работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в Республике Саха (Якутия). Сами понимаете, что здесь шла согласованная работа нескольких министерств.

Мы вышли к приемлемому варианту, и на днях постановление Правительства «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, иным привлекаемым работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в Республике Саха (Якутия)» принят.