Феномен Мурада Аджи

Аджи Мурад – выпускник геофака МГУ, кандидат экономических наук, советский и российский писатель, публицист, автор серии популярных книг по истории тюрков. Первая его историческая книга «Полынь Половецкого поля» посвящен, как он пишет родословной кумыков, карачаевцев, балкарцев, казаков, казахов, татар, чувашей, якутов, гагаузов, крымских татар, части русских, украинцев и других народов, ведущих свое начало от тюркского (кипчакского) корня и забывших его.

В этой книге он пишет, «Полынь — трава особенная: …в ней запах Родины. Она – весть безмолвная с покинутой страны … Великая степь (Дешт-и-Кипчак).

Ему ты песен наших спой,

Когда ж на песнь не отзовется,

Свяжи в пучок емшан сухой

И дай ему – и он вернется.

Слова напутствия поэт Майков вложил в уста хана Сырчана, который звал брата Отрока вернуться с Кавказа домой, в родные степи…». А сам, Аджи во всех своих трудах призывает потомков древних тюрков (кипчаков) изучить свою историю, знать и помнить свою Родину, любить родной язык!

Сам Мурат Эскендирович в этом пути изучает неимоверное количество литератур, архивных материалов и памятников, в т.ч. в библиотеке Ватикана.

Изучая Сибирь и Алтай он заново открывает и ознакомить мир трудами Н.М.Ядринцева, А.Гейкель, М.Кастрен, Г.Миллер, В.Томсен, В.В.Радлова, С.И.Руденко, А.Х.Маргулан, А.П.Окладникова, К.Акишева и др. Он фактически сделал работу десятки институтов и был самым читаемым ученым и публицистом последних десятилетий в русскоязычном пространстве.

Он сумел написать веками забытую сокровенную историю Великой степи и разбудить дремавший дух 300 миллионного тюркского народа.

Он не просто ученый и публицист, он великий гуманист, философ и психолог.

Интерес к истории у него появился после прочтения повести «Хаджи-Мурата». Он пишет: «Пушинки одна за другой оставляли цветок, их полет ослепил душу призрачными видениями: вдруг вспомнил Л.Н.Толстого, его татарник и Хаджи-Мурата, у меня с ними связано личное, биографическое. Нужна была нечаянная встреча в поле, чтобы ожила годами дремавшая память – не забылось, о чем однажды рассказал отец.

«Хаджи-Мурат» – самая яркая повесть в творчестве Льва Николаевича и дорога мне тем, что подарила ключ к тайне Кавказа, которую я приоткрыл в книге «Дыхание Армагеддона». Эту его повесть сравню лишь с «Двумя гусарами», где также скупо, не прописывая деталей, чтобы не затенить мысль, в полутонах, он показал еще один срез жизни России. Целую историческую эпоху. Но историки, кажется, не заметили знаков его Времени, поняв это, я окончательно убедился – Толстой великий писатель, великий философ, он даже в капле воды видел глубины бытия, другим невидимые.

Любопытно, «Два гусара» писатель опубликовал в 1856 году, а к «Хаджи-Мурату» вернулся лишь на склоне лет, в 1896 году. Готовый замысел повести пролежал на его рабочем столе долго, почти всю свою творческую жизнь Толстой возвращался к нему. И оставался недовольным, видимо, что-то останавливало, но что? Занятость другими книгами? Причина, по-моему, в ином – Толстой в молодости притронулся к слишком свежей ране, оставленной колониальной Кавказской войной… Войной, о которой мы не знаем поныне. Писатель увидел в ней то, что другим было невидимо, но цензура не позволяла сказать правду, и он на склоне лет рукой зрелого мастера показал, где искать ее – эту похороненную правду о войне! Не в ней ли корни толстовского бунтарства? И таинственность «Хаджи-Мурат»?

Примечание: Череп Хаджи-Мурата и последнего казахского Хана Кенесары, вместе с 250 черепами лидеров народно-освободительного движения, до сих пор спрятан в одном из музеев России.

В последующих тридцати книгах и более трехсот статьей по истории он заново пересматривает историю тюрков с древних времен до наших дней. Он исследует и восстанавливает истинную историю Дешт-и-Кипчак –государства, граница которого простирался от Байкала до Альпы.

Появление его книг стали сенсацией и сыграли огромную роль в становлении национального самосознания, в первую очередь тюркских народов.

В своих трудах он открывает истинную историю Великой степи, которого целенаправленно уничтожали церковные догматики Европы и веками пытались скрыт официальная историческая наука имперской России. Поэтому, его труды не устраивает многих ученых государственных институтов.

Что внес Аджи в историю Великой степи:

— Он рассматривает Великое переселение народов, как исторический процесс, который начинается из Алтая-колыбели тюкских народов и заканчивается в Западной Европе. При работе над открытием музея и памятника в 2012 году основателю Государства гуннов в Европе Аттиле (V век н.э.) под Парижем мы убедились, что учение М.Аджи превзошли взгляды многих имперских лжеисториков. Далее, последнее события по отделению Каталонии («страна Гот и Алан». Готы – это древняя тюркская племя о котором упоминается в Авесте. В II-I тысячелетий до н.э. они жили возле Аральского моря. Аланы, также тюркское племя, который до н.э. жили возле Байкала, потом переселились на Северный Кавказ и часть в Европу) из Испании, также показывает правоту взглядов Аджи.

По его мнению часть переселенцев из Алтая освоила территорию нынешней Индии, другая часть основала цивилизации Ближнего и Среднего Востока, вышла в Северную Африку, и только потом была заселена Европа, где до их прихода «был бронзовый век». После завоевания «степняками» вплоть до начала XVI века Центральная Европа говорила и писала по-тюркски.

Аджи пишет о последней волне тюрков, который переселились в Европу. Профессор Давыдов и др. утверждает, что начиная со слов «Бретон», корни 327 населенных пунктов, названий рек и озер… в Англии тюркские. Это результат переселения первой волны (IV-III тыс до н.э) древних тюрков в Европу.

— Он утверждает, что цивилизация тюрок была одной из древнейших и высокоразвитых. Они изобрели новый метод плавки железной руды, что привело к появлению новых орудий труда и технических изобретений, в том числе плуга. Также тюрки изобрели новый вид колесного транспорта — бричку (кибитку), кирпичи, печи и др. Новые технологии и изобретения привели к улучшению жизни, что вызвало мощный демографический взрыв, который, свою очередь, привёл к Великому переселению народов.

Эти доводы автора подтверждается работами археологов США, Германии и Казахстана где они доказали, что в Ботай (Акмолинская область) в IV тыс. до н.э. впервые был получен кумыс (кислое молоко) и лошадь приручен к узде.

Проф. Чернов и др. доказали, что до нашей эры, только в Джезказгане было добыто более 300 тыс тонн руды. Освоение древними тюрками железа, применение в металлообработке кремния и получение «булата» – самого крепкого металла признанный факт в научных кругах;

— Он пишет, что Китайская и греко-римская цивилизации попали в зависимость от тюркских ханов, степнякам платили дань Римская империя, Византия, Персия, Китай. Это общепризнанные факты. Например, в VI-II веках до н.э., а также в VI-VIII веках н.э. Китай платил дань Великим юечжи и Тюркскому каганату, а Римская империя и Византия Аттиле, в последующем Византия — Тюркскому каганату;

— Он особое внимание уделяет вкладу Великой Степи в европейскую культуру. Он писал, что степняки освободили народы Европы от подчинения Риму, познакомили их с технологиями обработки железа, столовыми приборами, новогодней ёлкой, научили строить храмы и монастыри, построили в Европе сотни городов и дорог.

— Аджиев пытался опровергнуть устоявшийся тезис о том, что кипчаки — язычники, не знавшие монотеизма. По его концепции, жители страны Дешт-и-Кипчак исповедовали монотеистическое тенгрианство (веру в Бога Небесного — Тенгри), которое позднее дало начало другой монотеистической религии — христианству. Он рассматривает Тенгри как единого Бога, а Богоматерь в христианстве, это перевоплощенный Умай.

На основе изучения памятников монастырей РФ, Украины и др. он приходит к выводу, что до конца 1596 года в России поклонялись Тенгри. Ссылаясь на труды Татищева, Карамзина и др. автор данных строк в монографии «Түркі өркениеті негізіндегі қазақ идеясы» (2007г.) писал, что монастырь Василия Блаженного на Красной площади, это копия мечети Куль-Шериф в Казани. Мурат Аджи доказывает, что татары и Иван Грозный, который завоевал Казань в 1558г. и разрушил мечеть Куль-Шериф, были тенгрианцами.

В конце XVI веке тенгрианцев называли староверами и устраивали на них гонения в России и на Кавказе. Его аргументы о происхождении христианства из тенгрианства требует дополнительного изучения. Необходимо отметить, что признание христианства в III веке н.э. как государственную религию Римской империи и Великое переселение народов в Европу в этом веке — это неслучайный процесс;

— Будучи на экспедиции в Дербенте он системно изучает легенду о бессмертном Кедер (Kedaris, Гесер, Хызыр, в христианском мире — Джордан, Георгий) сына Тенгри и пути распространения тенгрианства в христианский мир;

— Он доказывает, что раньше в Великой степи, в т.ч. россияне были одним народом – кипчаками. Этим он подтверждает труды академика Трубецкого, который писал, что «до нашей эры на территории СССР жили древние тюрки. Славяне занимали небольшой участок бассейна реки между Балтийским и Черным морем…». Он считает, что российская история, «вопреки принятому мнению, началась вовсе не в IX веке, а много раньше», т.е. 2500 лет тому назад на Алтае;

— Аджиев, возможно один из редких ученых, который подробно изучил и рассказывал об истории Кавказских войн, которые начались в XVI веке и не окончились поныне;

— На стеле Культегина и Тоныкока (VIII век н.э.) в Ордосе написано, что «вначале Тенгри создал голубое Небо, потом бурую Землю. Потом, между ними создал человечество и тюрков, чтобы управлять народами…». Культегин и Тоныкок являются авторами «Идеи о Вечном тюркском Государстве».

О тюрках Шарль Луи Монтескьё писал: «…Из всех народов мира … ни один не превзошел тюрков славою и величием завоеваний. Этот народ – настоящий повелитель Вселенной: все другие как будто созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель, и разрушитель империй; во все времена являл он миру свое могущество, во все эпохи был он бичом народов. Тюрки дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Монгола. Они владыки Персии, они восседают на троне Кира и Гистаспа. Они покорили Московию. Под именем тюрок они произвели огромные завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над тремя частями света.

А если говорить о временах более отдаленных, то именно от тюрков произошли некоторые из народов, разгромивших Римскую империю. Что представляют собою завоевания Александра по сравнению с завоеваниями Чингисхана? Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в забвении! Сколько было тюрками основано государств, истории которых мы не знаем! Этот воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобедимости, нимало не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях…».

Мурат Аджи открывая занавес великой истории тюрков позаботился о том, чтобы увековечить память своих предков Моде каган, Аттилы, Бильге каган, Тоныкок, Кюльтегин, Кубрата, Аспаруха, Аль-Фараби, Аль-Кедери, Кашгари, Баласагуна, Чингисхана, Хана Батый, Бейбарса, Тамерлана, Низами, Навои, Джами, Бируни, Бабыр…;

— Сочинения Аджиева упоминаются в работах учёных разных специальностей, а также входят в список рекомендуемой литературы ряда вузов России и Азербайджана. Социологические опросы на Алтае показали, что, по мнению молодёжи, Аджиев входит в число фигур, повлиявших на историю народов Алтая.

Заложенный ученым в сознание потомков семена и запах полыни Великой степи, даст всходы в третьем тысячелетии.

Начинается вечная жизнь великого тюрка!