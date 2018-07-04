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4 июля 2018, 16:40
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Федот Тумусов: Зарплата медработников должна быть в два раза выше средней по региону

На расширенном заседании Комитета по охране здоровья Государственной Думы отвечала на вопросы депутатов министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Депутат, представляющий в Госдуме Якутию, Федот ТУМУСОВ спросил министра о сокращении квот для проведения на местах высокотехнологичной медицинской помощи и неясной ситуации с заработными платами медработников.

По мнению Скворцовой, в России объемы высокотехнологичной медицинской помощи растут: в 2017 году по этому направлению лечились 1 млн. 37 тыс. человек. Министр напомнила, что в 2013 году по этому же направлению лечилось только 505 тысяч россиян.

На сегодня высокие технологии в сфере оказания медицинской помощи перешли в базовую программу ОМС.

По мнению Федота Тумусова, если мы хотим, чтобы появлялись возможности для проведения уникальных и самых сложных высокотехнологичных операций в Якутии, необходимо формировать республиканский бюджет с учетом строительства или поддержки специальных лицензированных клиник по конкретным исследованиям.

На вопрос Тумусова о начислении заработной платы медработникам Скворцова сообщила, что в 2012 г. заработные платы медицинских работников даже внутри некоторых регионов отличались в 9 раз. Причиной столь разительной разницы была низкая доля оклада внутри заработной платы. Доля оклада могла не превышать 25% от зарплаты, остальные 80% приходились на компенсационные и стимулирующие выплаты. Это позволяло недобросовестным руководителям медицинских организаций манипулировать деньгами, сказала министр. По ее словам, Минздрав рекомендовал регионам поднять уровень оклада до 55-60%, однако не все регионы к этим рекомендациям прислушались.

Федот Тумусов считает вопрос о зарплатах открытым и требующим особого внимания: заработная плата медицинских работников должна быть достойной и не должна зависеть от прихотей руководства.

«Установка, согласно которой зарплата медработников должна быть выше в два раза средней зарплаты по региону, сохраняется. В то же время остается актуальным вопрос, когда высококвалифицированные специалисты, например, хирурги мирового класса, должны получать соответствующее, достойное вознаграждение за свой профессионализм», прокомментировал корреспонденту SakhaLife Федот Тумусов.

По мнению депутата Государственной Думы РФ Федота Тумусова,  в районах Крайнего Севера должна быть соответствующая компенсация. Заработная плата людей, работающих в северных условиях, должна быть в два-три раза выше, чем в центральных районах страны.

Источник: Пресс-служба РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Саха (Якутия)
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